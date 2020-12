Les patients doivent recevoir une carte d’identité de vaccination Covid-19 prouvant qu’ils ont reçu le vaccin.

Jusqu’à quatre millions de doses du vaccin contre le coronavirus Pfizer BioNTech devraient être admises d’ici la fin du mois de décembre, après que des techniciens en pharmacie de Croydon aient pris le premier envoi du vaccin au cours du week-end.

Un programme de vaccination de masse traitant plus de 80 ans, les travailleurs à domicile de soins et le personnel à haut risque du NHS commencera demain.

Michael Gove a nié que le gouvernement envisage de créer un « passeport vaccinal », mais le NHS a créé une carte pour que les gens conservent une trace s’ils ont reçu le jab, les avertissant en gras: « Assurez-vous de conserver cette fiche. dans votre sac à main ou votre portefeuille ‘

Des images ont maintenant été partagées d’une carte que les patients recevront pour prouver qu’ils ont reçu le vaccin – qui s’est avéré efficace dans 95% des cas et offre jusqu’à six mois d’immunité.

La carte contient un espace pour détailler le nom du vaccin, son numéro de lot et la date à laquelle il a été injecté.

Il y a de la place pour une deuxième date, car le jab de Pfizer nécessite deux vaccinations.

On ne sait pas encore si les cartes sont obligatoires ou font partie d’un passeport d’immunité, ce qui a été présenté comme une solution pour aider à soutenir l’industrie hôtelière lors de sa réouverture.

Michael Gove a rejeté l’idée, déclarant à Sky News: « Ce n’est pas prévu. Je n’ai certainement pas l’intention d’introduire des passeports vaccinaux et je ne connais personne d’autre au gouvernement qui le soit.

On s’attend à ce que jusqu’à 4 millions de doses du vaccin Pfizer Covid-19 soient administrées d’ici la fin décembre

Le personnel à haut risque du NHS, ainsi que plus de 80 ans et les travailleurs à domicile de soins, seront les premiers à recevoir le vaccin lorsque le programme de vaccination commencera demain

Le ministre britannique de la Santé, Nadhim Zahawi, a déclaré que ses restaurants et ses bars pourraient demander une preuve de vaccination.

Il a déclaré à la BBC: « Je pense que vous constaterez probablement que les restaurants, les bars, les cinémas et autres lieux, les sites sportifs, utiliseront probablement également ce système. »

Les craintes que les gens passent à côté de la première vague de vaccination en raison de la pénurie de stocks ont été soulevées la semaine dernière après que le gouvernement a annoncé que seulement 800 000 doses du vaccin Pfizer avaient été envoyées au Royaume-Uni.

Mais les patrons du NHS ont cherché à apaiser les inquiétudes hier, avec Saffron Cordery, le PDG adjoint de NHS Providers, assurant au public que le pays attendait « jusqu’à quatre millions de doses » d’ici la fin décembre.

Elle a déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky: « Nous savons que le premier lot de 800000 personnes est en train d’arriver dans le pays. Nous savons que bon nombre des 50 centres hospitaliers situés dans tout le pays ont déjà reçu leur allocation et que d’autres sont attendus aujourd’hui, nous savons donc que cet envoi est là.

«Nous nous attendons à ce que des millions, donc jusqu’à quatre millions de doses, soient parmi nous d’ici la fin décembre. Donc, cet envoi et cette distribution sont vraiment en bonne voie maintenant.

Les chiffres officiels publiés hier ont également révélé que 231 autres personnes sont décédées après avoir été testées positives pour Covid-19 – une augmentation de 7,4% par rapport aux 215 décès signalés dimanche dernier.

La Grande-Bretagne a enregistré hier 17272 coronavirus supplémentaires – marquant une augmentation de 42% par rapport au total de dimanche dernier

Un graphique montre où se trouvent les 50 hubs du NHS, les centres de jab spéciaux et les cliniques de généralistes offrant le vaccin la semaine prochaine

Techniciens en pharmacie masqués L’hôpital universitaire de Croydon à Croydon, Londres a pris livraison du premier envoi de la percée Pfizer/ BioNTech Covid-19 jab pendant le week-end.

Ils ont dû surmonter un défi logistique complexe et difficile lors de la réception du vaccin, qui doit être conservé à -70 ° C avant d’être décongelé et ne peut être déplacé que quatre fois avant d’être utilisé.

Les responsables de la santé de Croydon ont salué la livraison du vaccin attendu depuis longtemps, qui est généralement administré par une injection dans l’épaule, l’appelant « un moment charnière pour le pays ».