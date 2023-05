Premier regard sur la «naissance traumatique» de la star de Towie Amy Childs dans le nouveau The Twin Life alors que la date de sortie est révélée

La «naissance traumatique» de la star de TOWIE Amy Childs sera révélée dans sa nouvelle émission ITVBe The Twin Life.

Le Soleil peut révéler que la favorite des fans, Amy, 32 ans, lance une série en deux parties le 23 mai, qui exposera la période « turbulente » qu’elle a subie dans les coulisses.

ITVBE

Amy Childs a subi une naissance traumatisante[/caption] ITVBE

Les fans la verront avec son petit ami Billy sous le choc de la césarienne d’urgence[/caption] ITVBE

Milly et Billy ont aidé à la demande en mariage de leur mère et de leur père[/caption]

Dans un premier aperçu de la toute nouvelle série ITVBe, Amy admettra les hauts et les bas de la vie jumelle alors que sa famille double de taille.

Le premier épisode verra la famille se préparer pour les jumeaux avant leur arrivée, tandis que le deuxième épisode les verra se lancer dans les premiers jours après la naissance.

Fidèle à sa réputation, Amy se prépare à accueillir les jumeaux dans le plus pur style Essex avec un nouveau bronzage en spray et des sourcils avec le meilleur ami et cousin Harry.

Alors qu’Amy s’adapte à sa nouvelle vie à la maison avec les jumeaux, Billy pose la question la plus excitante et demande à Amy de l’épouser, entraînant Amy et Billy dans leur nouvelle aventure en tant que bientôt M. et Mme.

Cependant, cette série n’est pas que paillettes et glamour, car nous voyons Amy faire face à une naissance très turbulente et traumatisante qui l’amène à subir une césarienne d’urgence.

L’arrivée des jumeaux met la pression sur Amy et Billy alors qu’elle se débat avec le fait que Polly est plus nécessiteuse et que Billy fait la fête.

Après que les caméras l’aient filmée 24 heures sur 24, Amy emmène les fans dans les coulisses de son parcours de grossesse avec les jumeaux et sa famille de six personnes.

La série révélera que la relation du couple est mise à l’épreuve ultime – mais les fans devront attendre pour voir si cela rapproche le couple ou crée de nouveaux défis.

Dans la série, Amy déclare : « Je suis très excitée de faire participer les téléspectateurs à ce voyage fou avec des jumeaux, alors que je deviens maman de quatre enfants de moins de cinq ans !

« Bill et moi anticipons avec impatience de partager chaque instant, de la phase de nidification animée, de la naissance par césarienne d’urgence, à la réalité brute des jours suivant l’arrivée des jumeaux, et enfin une proposition très excitante !

« Nous sommes ravis que les caméras accompagnent le trajet pour capturer tous ces moments spéciaux. »

Rebecca Kenny-Smith, directrice de la programmation, a déclaré : « Nous sommes impatients de présenter cette nouvelle et passionnante série sur les écrans, car il s’agit de notre toute première suite avec des jumeaux.

« Alors qu’Amy et Billy naviguent dans les hauts et les bas qui accompagnent l’éducation de jumeaux, les téléspectateurs peuvent s’attendre à des moments réconfortants dans ces docuseries familiales de bien-être. »

Amy Childs: The Twin Life est diffusé les 23 et 30 mai à 21h. Il peut également être visionné sur ITVX.

ITVBE

Billy est filmé en train de poser la question à Amy[/caption]