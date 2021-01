Une photo du prochain film « Spencer » dans lequel Stewart joue le regretté royal a été publiée et c’est une bonne ressemblance.

Le film, écrit par le créateur de « Peaky Blinders » Steven Knight, tourne autour d’un week-end dans la vie de la princesse Diana au cours duquel elle passe des vacances avec la famille royale britannique et décide de mettre fin à son mariage tumultueux avec le prince Charles.

« Décembre 1991: le mariage du prince et de la princesse de Galles s’est refroidi depuis longtemps », lit-on dans un communiqué de presse. « Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël à Sandringham Estate. Il y a manger et boire, tirer et chasser. Diana connaît le jeu. Cette année, les choses seront bien différentes. »

Les autres membres de la distribution comprennent Timothy Spall, Sally Hawkins et Sean Harris. Pablo Larraín dirige.