Premier regard sur Kris Marshall dans le spin-off de Death in Paradise alors que DI Humphrey Goodman revient pour le cas le plus déroutant à ce jour

DEATH in Paradise a révélé une première image de Kris Marshall et Sally Breton dans la série dérivée Beyond Paradise.

Les fans du drame policier à succès de la BBC ont été intrigués le mois dernier lorsqu’un spin-off a été annoncé, se concentrant sur Humphrey Goodman de Kris Marshall au Royaume-Uni.

Death in Paradise a révélé les premières images de Kris Marshall et Sally Bretton dans la série dérivée Beyond Paradise

Mais maintenant, la première image de la série a été révélée – et les fans vont se régaler car DI Humphrey et sa fiancée Martha Lloyd sont de retour.

Beyond Paradise suivra Humphrey Goodman (Kris Marshall) et sa fiancée Martha Lloyd (Sally Bretton) après que leur romance mordante ne le fera pas a atteint sa finale émotionnelle à Saint Marie en 2017.

Les téléspectateurs de la BBC ont été ravis lorsque Humphrey a pris le contrôle de son destin et a suivi Martha à Londres pour lui déclarer son amour éternel.

Et maintenant, une nouvelle aventure les attend alors qu’ils arrivent à Shipton Abbott, la ville natale de Martha près de la magnifique côte du Devonshire, après avoir quitté Londres.

Ils vont se lancer dans leur nouvelle vie, alors que le couple est rapidement plongé dans le vif du sujet alors que Martha entreprend de poursuivre son rêve de diriger son propre restaurant et Humphrey rejoint la police locale.

Chaque semaine, l’équipe sera confrontée à un nouveau crime avec un puzzle unique en son cœur.

La ville pas si endormie de Shipton Abbott sera secouée par toute une famille disparue sans laisser de trace, une femme affirmant avoir été agressée par un suspect du XVIIe siècle.

Il y aura un vol d’un tableau très prisé, un corps bizarrement découvert dans un crop circle et un incendiaire en série avec un dégoût apparent pour les entreprises locales.

La série dérivée sera créée par Robert Thorogood et Tony Jordan, et sera commandée entre la BBC et BritBox International – produite par Red Planet Pictures.

La 11e série de Death in Paradise s’est terminée le 25 février plus tôt cette année.

Les fans ont vu la DS Florence Cassell (Joséphine Jobert) quitter le programme, ainsi que le DI Neville Parker (Ralf Little) et son équipe se remettre à leurs ébats habituels.

La série 12 de Death in Paradise arrivera enfin sur nos écrans le 6 janvier 2023.

La série 12 de Death in Paradise arrivera enfin sur nos écrans le 6 janvier 2023.