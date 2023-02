Premier regard sur Jack Harlow dans “Les hommes blancs ne peuvent pas sauter”

Êtes-vous prêt pour Les hommes blancs ne savent pas sauter?

Rappeur vendeur de platine Jack Harlow entre dans son ère d’acteur dans Les hommes blancs ne savent pas sauter qui remixe le film emblématique de 1992 (avec Wesley Snipes et Woody Harrelson) en une comédie moderne célébrant la culture du streetball de Los Angeles.

“J’ai mis du temps avec le script … J’ai essayé d’être sans ego pendant l’audition, de prendre des notes, de faire ce que j’avais à faire”, a déclaré Harlow dans un interview avec Zane Lowe. « Je veux juste le tuer. Je veux juste être bon et je veux faire tout ce que je peux pour le rendre bon.

(marque 1:01:13)

Dans cette version de Les hommes blancs ne savent pas sauterHarlow joue le rôle de l’ancienne star des cerceaux Jeremy dont les blessures ont bloqué sa carrière avant de faire équipe avec le joueur autrefois prometteur Kamal (Murs Sinqua) qui a fait dérailler son propre avenir dans le sport.

Jonglant avec des relations ténues, des pressions financières et de sérieuses luttes internes, les deux ballers – des opposés qui semblent être à des kilomètres l’un de l’autre – découvrent qu’ils pourraient avoir plus en commun qu’ils ne l’imaginaient possible.

Découvrez le teaser ci-dessous :

Dirigé par Calmatique (Fête à la maison) et écrit par Kenya Barris et Salle Dougle film des 20th Century Studios met également en vedette Teyana Taylor, Laura Harrier, Vince Agrafes, Myles Bullocket Lance Reddick.

“Il était très engagé et est devenu émotif pour une scène et l’a emmenée là-bas, puis une fois sur le plateau, c’était terminé”, a déclaré Calmatique à propos de Jack Harlow dans un interview avec Variété. “Son charme d’artiste a sauté sur son côté acteur.” « Je l’appelle maintenant. J’ai l’impression que dans 10 ans, ce sera “Jack Harlow, l’acteur, qui se trouve être aussi l’un des meilleurs rappeurs du jeu”.

Les hommes blancs ne savent pas sauter premières exclusivement sur Hulu le 19 mai 2023.