Premier regard sur I’m A Celebrity: Ant et Dec rient alors que des étoiles terrifiées tombent du procès Walk The Plank Bushtucker

ANT et Dec ont été aperçus hystériques en Australie au début du tournage de I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!

Le duo présentateur a été repéré sur le plateau de la longue série alors que le premier groupe de célébrités participait au procès d’ouverture.

Le procès Walk The Plank est un favori des fans parmi les téléspectateurs de l’émission de téléréalité ITV et a été renommé The Ledge pour la série de cette année.

La tâche teste les célébrités à leurs limites au début de ce qui sera sûrement quelques semaines difficiles dans la jungle.

Le tristement célèbre test de hauteur a été absent des écrans I’m A Celeb car la série a été forcée de déménager au Pays de Galles pendant la pandémie.

Mais la piste redoutée a fait un retour glorieux pour la première série se déroulant en Australie après un séjour de deux ans au Royaume-Uni.

Les célébrités ont été attachées dans des harnais et suspendues à un immeuble de 32 étages alors que les conditions étaient entravées par des vents violents.

La lionne Jill Scott, 35 ans, et la présentatrice de Newsreader et Loose Women Charlene White, 42 ans, ont fait le plongeon terrifiant lorsqu’elles ont été vues suspendues dans les airs.

Cela survient alors que The Sun a révélé que la star de Gogglebox, Babatunde Aléshé, s’est retirée de façon spectaculaire du défi vertigineux après 45 minutes complètes de délibération.

Mais alors que Charlene et Jill se dirigeaient calmement vers le bout de la planche, Babatunde était resté debout, la tête entre les mains.

Un spectateur a déclaré: «Babatunde avait vraiment du mal pendant The Ledge, et tout le monde ressentait pour lui.

“C’est vraiment une tâche terrifiante et personne ne peut en saisir l’ampleur tant que vous n’y êtes pas.

“Jill et Charlene encourageaient vraiment Babatunde mais en vain.

“Il est resté là à réfléchir et à vouloir le faire pendant près d’une heure, mais à la fin, il a choisi de ne pas le faire.

Cette année, le spectacle a été délibérément avancé pour laisser de la place dans les horaires de la Coupe du monde plus tard dans le mois.

Dans le cadre du spectacle exceptionnel de cette année, le format propose de nouveaux essais et de gros rebondissements et verra la moitié des stars abandonnées sur une île déserte avant d’aller au camp.

I’m A Celebrity commence ce dimanche à 21h sur ITV.

