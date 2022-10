Premier regard sur I’m A Celebrity alors qu’Ant et Dec reviennent en Australie dans une nouvelle promo ébouriffante

ANT et Dec ont taquiné un premier regard sur le I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! camp avec seulement quelques semaines jusqu’à leur retour en Australie.

La nouvelle promo ébouriffante de l’émission ITV voit le duo Geordie foncer dans les airs alors qu’ils plongent dans la jungle, avant de déployer des parachutes arborant un message spécial.

TVI

La nouvelle promo audacieuse d’Ant et Dec pour I”m A Celebrity…… Get Me Out Of Here![/caption]

TVI

La nouvelle bobine promotionnelle I’m A Celebrity… commence avec un petit hélicoptère qui se précipite dans le ciel[/caption]

Ailleurs dans la vidéo, Ant et Dec sont vus en l’air alors qu’ils grimacent à la ruée vers le sol.

Ant porte un chapeau tucker de brousse prudent prêt pour son atterrissage.

ITV a commencé à accélérer la promotion de la nouvelle série, qui verra Ant McPartlin, 46 ans, et Declan Donnelly, 47 ans, de retour à Oz pour la première fois depuis 2019.

Pendant la pandémie, ITV a déménagé au château médiéval de Gwrych au Pays de Galles, mais les fans ont clairement indiqué qu’ils étaient désespérés de revoir les célébrités parmi les bestioles effrayantes Down Under.

En savoir plus sur Je suis une célébrité RUMBLE DANS LA JUNGLE I’m A Celebrity 2022 line-up – rumeurs jusqu’à présent AMENEZ-MOI AU SUD D’ICI Ant et Dec donnent un premier aperçu de I’m A Celeb South Africa

Maintenant, les fans ont hâte de découvrir quelles célébrités se sont inscrites pour la série de cette année.

Les visages célèbres incluent Mike Tindall – la toute première signature royale de la série – et Boy George.

Le comédien Seann Walsh pourrait échanger la scène contre la jungle, tandis qu’Olivia Attwood pourrait être la première star de Love Island à entrer dans la jungle.

Parmi les autres noms du mélange, citons Sue Cleaver de Coronation Street et la star de Loose Women, Charlene White.

Alors qu’ITV n’a pas encore confirmé de date de début, la série a été avancée cette année pour laisser de la place dans les horaires de la Coupe du monde en novembre.

Ant et Dec ont passé le mois de septembre en Afrique du Sud avec une foule des stars les plus aimées de I’m A Celebrity pour filmer une émission spéciale All Stars unique.





TVI

Le nouveau I”m A Celebrity…… Sortez-moi d’ici ! promo avec Ant et Dec[/caption]

TVI

Ant et Dec ont été occupés à filmer I’m A Celebrity All Stars en Afrique du Sud[/caption]