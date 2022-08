Premier regard sur Haddi: Nawazuddin Siddiqui étourdit alors qu’il se transforme en une ‘womaniya’ glam pour son prochain film

Nawazuddin Siddiqui n’a jamais vu d’avatar : Nawazuddin Siddiqui est un acteur polyvalent de l’industrie bollywoodienne. Il choisit toujours un rôle différent et difficile à jouer. Il se met toujours dans la peau de son rôle. Récemment, Nawazuddin a partagé un film de son prochain film “Haddi” et nous pouvons parier que vous ne le reconnaîtrez pas dans cet avatar. Cette fois, Nawazuddin a choisi d’être une femme dans le nouveau rôle. Nawazuddin a partagé le film sur son compte Instagram. Il a surpris tout le monde avec son nouveau look. Regardons la vidéo pour en savoir plus.