Premier regard sur Celebs Go Dating: Cecilie, victime de Tinder Swindler, arrive et révèle la vraie raison pour laquelle elle a été escroquée de 200 000 £

CELEBS Go Dating a un nouveau venu surprise en quête d’amour à l’agence ce soir.

Dans un aperçu du dernier épisode, la victime de Tinder Swindler Cecilie Fjellhøy expose tout sur son passé relationnel – et révèle la vraie raison pour laquelle elle a été escroquée de 200 000 £.

Cecilie figure dans le documentaire populaire de Netflix The Tinder Swindler, montrant sa relation avec Simon Leviev.

Elle pensait qu’il était un homme d’affaires millionnaire globe-trotter, mais il s’est avéré être un fraudeur qui a volé ses économies dans les 13 semaines après le premier rendez-vous.

Ce soir, elle raconte aux agents de rencontres Paul Carrick Brunson et Anna Williamson : “J’étais à Londres depuis six mois quand je l’ai rencontré. J’étais très perdu.

“Je l’ai rencontré, et vous le voyez comme un drapeau rouge maintenant, mais j’aime très vite. J’avais l’impression qu’il était très bon pour le faire cliquer et être le gars que vous voulez.

“J’étais vulnérable, je n’avais pas d’amis proches ni de famille là-bas.”

L’agent de rencontres Paul Carrick Brunson a dit à Cecilie : « Tu étais seule. Tu dis que tu étais perdu, mais tu étais seul. C’est un endroit dévastateur.

Cecilie s’est également ouverte à The Sun dans une interview exclusive sur l’adhésion à Celebs Go Dating.

Lorsqu’on lui a demandé si cela l’avait aidée à croire à nouveau en l’amour, elle a répondu : « J’ai fait une grosse erreur, mais j’ai aussi pris beaucoup de bonnes décisions dans ma vie.

“Il s’agit de reprendre mon chemin et de comprendre pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait.”

Ajoutant pourquoi elle fait le spectacle, Cecilie a déclaré: “C’est une chance pour les gens de mieux me connaître et les autres relations dans lesquelles j’ai été. Lorsque vous êtes dans l’agence, vous passez par toutes vos relations, pas seulement le les plus récents, ils les parcourent tous.

« Parfois, nous étions d’accord, d’autres fois non.

“J’ai le plus apprécié d’être avec Paul et Anna et de suivre leurs conseils.”