Premier regard sur Broadchurch et I Hate Suzie stars dans le nouveau thriller graveleux de la BBC – avec une touche très sombre

LA BBC a révélé les premières images du drame à venir Better, qui met en vedette des acteurs de Broadchurch et I Hate Suzie.

Le thriller en cinq parties suit le lien d’un policier avec un membre important de la pègre de Leeds, explorant l’importance de la famille et de la loyauté.

Bbc

Le nouveau thriller de la BBC a annoncé son casting[/caption]

Bbc

Le casting présente des visages de télévision familiers[/caption]

Les fans de I Hate Suzie reconnaîtront la star de Naomi Jones, Leila Farzad, dans la nouvelle série alors qu’elle joue aux côtés d’Andrew Buchan de Broadchurch d’ITV.

DI Lou Slack ( Farzad ) est chargé de faire tomber le colonel McHugh ( Buchan ), un criminel de haut niveau.

Elle est le point central de la série car son personnage est défini pour être confiant, vif d’esprit et ironique, mais a toujours été destiné à être policier.

Le travail de Lou est rendu difficile par le fait que 19 ans plus tôt, elle a conclu un accord avec Col afin de sauver sa carrière policière naissante.

En savoir plus sur Je déteste Suzie NOUS DÉTESTONS ATTENDRE Y aura-t-il une saison 2 de I Hate Suzie ? LA VIE EN MORCEAU Quand est-ce que je déteste Suzie sur Sky et combien d’épisodes y a-t-il?

Maintenant, avec sa famille menacée de tragédie personnelle, Lou doit travailler à la rédemption en faisant tomber l’homme qu’elle a aidé à faire et en corrigeant des années d’erreurs afin d’avoir une seconde chance d’avoir une nouvelle vie meilleure.

Aux côtés de Leila, Andrew Buchan, que les fans connaîtront sous le nom de Martin Latimer de Broadchurch d’ITV, jouera le Col McHugh, le charmant homme d’affaires et promoteur immobilier irlandais.

Mais il cache un secret, il est en fait un chef très discipliné et impitoyable d’un puissant gang de trafiquants de drogue dans toute la ville.

La série promet d’être rapide, captivante et « imprégnée d’esprit et d’humour », tout en explorant « les liens complexes et puissants de la loyauté et de la famille », « le pouvoir de la conscience humaine et le besoin de rédemption ».





Comme l’ajoute le synopsis : “Meilleur examine les liens qui unissent, les liens qui définissent et les liens qui se brisent.

La série est produite par SISTER – qui est responsable d’autres séries bien-aimées comme This Is Going To Hurt, The Split et Landscapers – et vient également de Jonathan Brackley et Sam Vincent, les auteurs de Humans and Spooks.

Bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie exacte, nous savons que le drame est actuellement tourné à Leeds et arrivera sur BBC One en 2023.

Getty

Les fans reconnaîtront Leila Farzad qui est connue pour son rôle de Naomi Jones dans I Hate Suzie de Sky Atlantic[/caption]

Getty

Andrew Buchan, connu pour jouer Mark Latimer dans Broadchurch d’ITV, sera aux côtés de Leila dans la série[/caption]

Better sera diffusé sur BBC One et BBC iPlayer en 2023.