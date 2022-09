Premier regard sur Anneka Rice en cuir de course alors que Challenge Anneka revient sur les écrans après 30 ans

ANNEKA Rice a annoncé le retour de Challenge Anneka après 30 ans hors écran.

The Sun a révélé en exclusivité que l’émission – qui a été diffusée à l’origine de 1989 à 1995 sur la BBC – reviendrait en mars, et aujourd’hui, Channel 5 a confirmé la nouvelle.

Canal 5

Anneka Rice a annoncé le retour du Challenge Anneka[/caption]

Caractéristiques de Rex

La chaîne promet de donner aux fans tout ce qu’ils ont aimé de la série originale, Anneka et son équipe s’attaquant à de nouveaux défis épiques.

La série mettra en lumière les héros du quotidien et les communautés méritantes à un moment où ils n’ont jamais eu plus besoin d’aide.

Tout au long de la série, l’équipe rencontrera un large éventail de personnes inspirantes qui aideront Anneka, 63 ans, à remuer ciel et terre pour relever ces défis.

Fidèle à son habitude, Anneka s’arrêtera dans des endroits secrets pour rencontrer les individus au cœur du défi et être informée de la tâche à accomplir.

En savoir plus sur Anneka Rice RECOUSU! Antony Cotton « fulmine » alors que la robe d’Anneka Rice fait rougir le juge de Sewing Bee ‘ÇA M’A BRISÉ’ Anneka Rice claque Strictly et dit que cela l’a laissée avec une dépression et un coup de fouet cervical

Avec une montagne à gravir, son fidèle mobile, son buggy, son camion et Dave le Soundman en remorque, Anneka demandera de grandes faveurs aux grandes marques, aux grands noms et aux grands groupes de bénévoles tous désireux de donner un coup de main.

30 ans après la série originale, les défis seront bien sûr nouveaux et refléteront la Grande-Bretagne en 2022, mais en son cœur, la série concernera toujours des personnes incroyables qui veulent vraiment faire une différence dans le monde dans lequel ils vivent.

Anneka a déclaré: «Je ne peux pas croire que cela se produise réellement. Ces dernières années nous ont montré tout le pouvoir de la communauté et combien il est bon de faire partie de quelque chose de plus grand que soi.

«Dave the Soundman et moi avons peut-être 130 ans entre nous, mais toute l’équipe est plus motivée que jamais pour faire une différence et braquer les projecteurs sur les personnes et les organisations qui ont besoin d’aide.





« Trois décennies plus tard, les problèmes peuvent sembler différents, mais ils sont essentiellement les mêmes ; ils concernent les gens et les communautés.

“Et nous pouvons aussi avoir l’air un peu différents, mais nos cœurs et notre volonté de rester coincés sont les mêmes.”

Guy Davies, commissioning editor VP Non Scripted UK Originals Channel 5/Paramount+ a ajouté : « Je suis ravi de voir le retour de cette série et d’accueillir également Anneka sur Channel 5.

“Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour ramener une série aussi appréciée sur nos écrans. Les défis promettent d’être opportuns, pertinents et remplis de personnes passionnées et chaleureuses.

Anneka Rice – Twitter

L’émission a été diffusée à l’origine de 1989 à 1995[/caption]

Anneka Rice – Twitter

Anneka est ravie de reprendre de nouveaux défis[/caption]