Premier regard complet sur le nouvel Ariel de Disney en tant que publication de l’affiche “Little Mermaid”

Disney a publié sa première affiche pour le prochain film d’action en direct La Petite Sirène, montrant un plan complet de Halle Bailey dans le rôle d’Ariel.

“Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis honoré de jouer la sirène de mes rêves, Ariel dans La Petite Sirène de Disney”, Bailey a tweeté Jeudi. “Viens sous la mer avec moi, en salles le 26 mai 2023.”

L’affiche suit Disney dévoile enfin une bande-annonce pour le remake du classique animé le mois dernier lors de la Expo D23après casting Halle Bailey comme Ariel retour en juillet 2019.

Dans la bande-annonce, Ariel nage dans son trésor d’objets humains et chante Part of Your World.

Rejoindre Bailey est Jonah Hauer-King, qui joue le prince ÉricMelissa McCarthy en tant que sorcière de la mer Ursula, Javier Bardem en tant que roi Triton, Daveed Diggs en tant que Sébastien le crabe, Jacob Tremblay en Flet, Awkwafina en Scuttle la mouette, Art Malik en Sir Grimsby et Noma Dumezweni en tant que nouveau personnage de la reine Selina.

Lin-Manuel Miranda a écrit les paroles de la bande originale du film, qui a été composée par le compositeur original de Little Mermaid Alan Menken.

La petite sirène devrait sortir en salles le 26 mai 2023. Vous pouvez regarder la version animée de 1989 sur Disney+ à présent.