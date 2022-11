Premier post Instagram d’Alesia Raut après la mort de Siddhaanth Surryavanshi : Je t’aimerai toujours

Bombay : Dans son premier message sur Instagram depuis la mort soudaine de son mari Siddhaanth Surryavanshi, le mannequin Alesia Raut s’est souvenu de la défunte star de la télévision comme de quelqu’un qui lui a montré le vrai sens de l’amour. Surryavanshi, connu pour des émissions telles que Kkusum, Kasautii Zindagii Kay et Ziddi Dil Maane Na, est décédé vendredi après avoir subi une crise cardiaque dans un gymnase. Il avait 46 ans.



Raut, qui s’est mariée avec Surryavanshi en 2017, a partagé dimanche sa première photo avec l’acteur Surryavanshi sur Instagram. Dans la légende, elle a écrit : “Je t’aime et je t’aimerai toujours jusqu’à ce que je sois en vie @_siddhaanth_. 24 février 2017, notre 1ère photo ensemble. À partir de ce jour, tu as toujours voulu me voir sourire, aimer la vie, profiter de la vie, essayer de nouvelles choses, essayer de repousser mes limites. Tu faisais toujours et me rappelais de manger à l’heure (maintenant). Tu étais le seul homme qui me tenait la main sans peur et prêt à toujours me défendre, je suis devenu un bébé avec toi. Toujours en manque d’attention.”



Raut a déclaré que la nature bienveillante de Surryavanshi, qui était un fils, un père, un frère, un mari et un ami aimant, lui manquera. “Je sais que tu me guideras toujours comme un ange. Tu es dans un endroit heureux et paisible. Je t’aime, je t’aime et je t’aimerai toujours, comme tu m’as montré le vrai sens de l’amour”, a-t-elle conclu.







Avant de se marier avec Surryavanshi, Raut était mariée à l’économiste russe Alexander Yanovskiy avec qui elle partage son fils Mark. Surryavanshi laisse également dans le deuil sa fille issue d’un précédent mariage.



LIRE | Elle s’est battue pour lui avec sa famille mais il l’a coupée en 35 morceaux