Premier point au tableau mais je pensais que nous méritions de gagner : Frank Lampard d’Everton

Le manager d’Everton, Frank Lampard, a admis que son équipe n’avait pas pu prendre le maximum de points lors du match contre Nottingham Forest samedi. Cependant, il a salué la détermination dont a fait preuve son équipe pour riposter pour frapper un niveleur tardif.

La finition merveilleusement composée de Demarai Gray en fin de match a valu aux Blues un point après que Brennan Johnson ait donné à l’équipe adverse une avance à la 81e minute à Goodison Park.

Lampard pense que seul un manque d’avantage clinique devant le but a coûté la victoire à son équipe après une performance d’Everton pleine d’intensité et de but offensif.

« C’est un premier point au tableau, mais je pense que nous méritons de gagner aujourd’hui. Cela ne veut pas dire que Forest n’a pas concouru. C’est une équipe de très bons joueurs et ils ont un très bon entraîneur. Nous avons eu 19 tirs et, avec la qualité des occasions que nous avons, il est très difficile de prendre le contrôle et une réelle confiance dans le jeu si vous ne les prenez pas », a déclaré Lampard au site officiel d’Everton.

Everton a créé 15 occasions et en a marqué quatre lors de leurs défaites contre Chelsea et West Ham, et bien que Lampard ait été ravi de voir son équipe remporter son premier point de la saison, il est troublé par leurs problèmes devant le but.

«Les choses ne baissent pas pour nous. Des balles volent autour de la surface de réparation, des tirs canonnant le corps des joueurs adverses. Nous avons eu beaucoup de bonnes occasions de marquer mais nous ne les avons pas saisies. Forest en avait un couple lui-même, mais nous avions certainement la meilleure des chances. Nous avons fait preuve de bon caractère pour revenir et marquer un point. Nous avons également eu quelques bonnes chances de marquer un vainqueur, et un autre jour, celles-ci entrent », a-t-il ajouté.

À propos de la détermination dont son équipe a fait preuve pour riposter dans le match, Lampard a déclaré: «Il y a de la résilience et il y a de l’esprit. C’est facile de perdre confiance quand on concède, mais les joueurs sont restés fidèles et les fans aussi. C’est devenu un peu nerveux après que Forest ait marqué, mais le but de Demarai a changé cela. Vous voyez la puissance de l’unification dans le stade lorsque nous obtenons les cinq dernières minutes – lorsque tout le monde pousse ensemble pour ce but et que les joueurs courent vers l’avant et donnent cette énergie.

