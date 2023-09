Premier monument historique du Michigan honorant la communauté mexicaine placé dans le sud-ouest de Détroit | Musique du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Layla McMurtrie Un marqueur historique honorant la musique Tejano a été placé dans le sud-ouest de Détroit.

Les habitants de Détroit se sont rassemblés vendredi pour célébrer le dévoilement de deux marqueurs historiques sur la place de la Mexicantown Community Development Corporation : un honorant l’héritage de la migration texane-mexicaine vers le Michigan et la communauté musicale Tejano que ces migrants ont forgée, ainsi qu’un marqueur plus petit qui commémore Martin. Huron Solis Jr. et d’autres pionniers de la musique Detroit Tejano.

L’événement a eu lieu pendant le Mois du patrimoine hispanique, qui se déroule du 15 septembre au 15 octobre.

Depuis 1955, le Michigan History Center a installé plus de 1 800 marqueurs historiques dans le Michigan, et il s’agit de la première communauté hispanique à disposer d’un marqueur uniquement consacré à la communauté.

« Je sais. Il était temps », a déclaré Sandra Clark du Michigan History Center lors de l’événement. « J’espère qu’il y en aura beaucoup plus bientôt. »

Cliquez pour agrandir Layla McMurtrie Un marqueur plus petit rend hommage aux pionniers Tejano de Detroit.

Le marqueur est un projet conjoint entre l’association Martin H. Solis Jr. Tejano et le Michigan Music Hall of Fame, avec le soutien de Third Man Records, de la Mexicantown Community Development Corporation, de la Commission hispanique/latino du Michigan, de SCP Radio et de la Institut de recherche Julian Samora de l’Université d’État du Michigan.

Martin H. Solis, Jr. est un Américain d’origine mexicaine qui a apporté le son Tejano au Michigan et dans la région du Midwest du pays dans les années 1950.

Aux côtés de la famille de Solis, d’autres membres de la communauté et des personnes impliquées dans la réalisation du marqueur ont pris la parole lors de l’événement, notamment le maire adjoint de Détroit, Todd Bettison, et Eddie Gillis de Third Man Pressing. Gillis est le frère du propriétaire de Third Man, Jack White, et a aidé le label à sortir la musique de Solis sur vinyle pour la première fois en 2020 après la découverte de cassettes perdues depuis longtemps dans le grenier de Solis.

Raymond Lozano de la Société de développement communautaire de Mexicantown a également pris la parole, remerciant tous ceux qui ont travaillé pour placer le marqueur et a déclaré que le placement de la plaque aide l’organisation dans sa mission de préserver et de promouvoir le patrimoine latino pour la communauté pour les générations à venir.

« Ils ont donné vie à l’histoire et à l’héritage musical très négligés de nos migrants qui ont contribué à construire et à maintenir le Michigan, et en particulier le sud-ouest de Détroit », a-t-il déclaré. « Les Mexicains et les Latinos sont à Détroit depuis le début du 20e siècle, et même si les autoroutes, les ponts et la gentrification continuent de défier et d’avoir un impact sur la communauté du sud-ouest de Détroit, cela fait chaud au cœur, même si 50 ans plus tard, la reconnaissance de nos contributions de migrants à Détroit, au Michigan et au-delà, sont célébrés.

Le consul Roberto Nicolás Vasquez, consulat général du Mexique pour la région métropolitaine de Détroit et le nord de l’Ohio, a parlé des relations solides entre le Mexique et le Michigan. Il a déclaré que le pont international Gordie Howe, en cours de construction, coûtera 5,7 milliards de dollars en sept ans de construction, et que le montant d’argent que le Mexique et le Michigan gagnent ensemble pourrait construire 12 de ces ponts en un an.

« C’est juste pour mettre en perspective l’importance du Mexique et de la communauté mexicaine pour le Michigan et l’importance de la communauté aujourd’hui », a déclaré Vasquez. « C’est grâce à ces pionniers qui sont venus dans les années 1920 et ont commencé à partager de la nourriture, à partager de la musique et à apporter ce que les Américains d’origine mexicaine ont à donner à une communauté qui les reçoit à bras ouverts. »

La célébration s’est terminée avec Frank Solis, fils de Martin H. Solis Jr., et d’autres membres de la famille Solis, découvrant les deux marqueurs au public.

