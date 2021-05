Premier ministre sur les tests, le traçage et la vaccination

SINGAPOUR – Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a déclaré lundi que les restrictions Covid du pays pourraient être assouplies après le 13 juin si la situation s’améliore.

« À moins d’un autre super-épandeur ou gros cluster, nous devrions être sur la bonne voie pour maîtriser cette épidémie », a-t-il déclaré dans une allocution télévisée.

« Si notre situation continue de s’améliorer et que le nombre de cas communautaires diminue encore, nous devrions pouvoir assouplir les restrictions après le 13 juin », a-t-il déclaré.

La nation d’Asie du Sud-Est a vu le nombre d’infections locales à coronavirus augmenter en avril et a imposé des mesures plus strictes à deux reprises en mai, pour endiguer la propagation du virus.

À partir du 8 mai, Singapour a prolongé les quarantaines pour les voyageurs arrivant de l’étranger, fermé les gymnases intérieurs et limité les rassemblements sociaux à des groupes de cinq.

Il a ensuite annoncé une interdiction de dîner sur place, a limité les rassemblements publics à des groupes de deux et a déclaré que tous les travailleurs qui peuvent travailler à domicile doivent le faire du 16 mai au 13 juin. À cette époque, le gouvernement a déclaré qu’il réexaminerait les mesures deux semaines plus tard.

L’augmentation du nombre de cas a également entraîné un nouveau retard de la bulle des voyages entre Singapour et Hong Kong.

La semaine dernière, le gouvernement de Singapour a mis en garde contre des « incertitudes accrues » dans les mois à venir en raison de la pandémie, mais a maintenu ses prévisions de croissance à 4% à 6% pour 2021. L’économie du pays a progressé de 1,3% au premier trimestre de 2021, le rythme le plus rapide en plus d’un an.

Dimanche, le pays avait signalé 62 028 cas confirmés de Covid-19 et 33 décès dus à la maladie.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.