Premier ministre pakistanais : le monde devrait intensifier la lutte contre le changement climatique

ISLAMABAD – Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a déclaré jeudi à un diplomate américain que le monde devait intensifier sa lutte contre le changement climatique pour éviter des inondations plus meurtrières dans la nation islamique appauvrie, a déclaré le gouvernement.

Sharif a fait ce commentaire lors d’une réunion avec Derek Chollet, un haut responsable du département d’État en visite à Islamabad pour évaluer les dommages et organiser une aide à la suite des inondations qui ont tué 1 355 personnes, touché 3,3 millions de personnes et fait plus d’un demi-million de sans-abri.