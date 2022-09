Premier ministre pakistanais : le monde devrait intensifier la lutte contre le changement climatique

ISLAMABAD (AP) – Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a déclaré jeudi à un diplomate américain que le monde devait intensifier sa lutte contre le changement climatique pour éviter des inondations plus meurtrières dans la nation islamique appauvrie, a déclaré le gouvernement.

Sharif a fait ce commentaire lors d’une réunion avec Derek Chollet, un haut responsable du département d’État en visite à Islamabad pour évaluer les dommages et organiser une aide à la suite des inondations qui ont tué 1 355 personnes, touché 3,3 millions de personnes et fait plus d’un demi-million de sans-abri.

Selon le communiqué, Chollet “a affirmé que les États-Unis soutiendraient le Pakistan face à cet immense défi, apporteraient un soutien vital et aideraient les personnes touchées à reconstruire leur vie et leurs communautés”.

La réunion a eu lieu un jour avant le premier avion américain qui devrait arriver au Pakistan avec des fournitures. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devait également arriver vendredi au Pakistan pour se rendre dans les zones touchées par les inondations.

António Guterres arrive au Pakistan moins de deux semaines après avoir lancé un appel de fonds d’urgence de 160 millions de dollars pour aider des millions de personnes touchées par des inondations record qui ont causé au moins 10 milliards de dollars de dégâts.

La semaine dernière, Guterres a mis en garde contre les effets du changement climatique à l’avenir.

“Arrêtons de somnambulisme vers la destruction de notre planète par le changement climatique”, a-t-il déclaré le 31 août dans un message vidéo lors d’une cérémonie à Islamabad. « Aujourd’hui, c’est le Pakistan. Demain, ce pourrait être votre pays », avait-il déclaré à l’époque.

Jusqu’à présent, les agences des Nations Unies et plusieurs pays ont envoyé des dizaines d’avions chargés d’aide aux victimes des inondations au Pakistan. Washington a annoncé que les États-Unis fourniraient 30 millions de dollars d’aide pour aider les victimes des inondations.

La catastrophe a ajouté de nouveaux fardeaux au Pakistan à court d’argent et a mis en évidence l’effet disproportionné du changement climatique sur les populations améliorées. Les experts disent que le Pakistan n’est responsable que de 0,4% des émissions historiques mondiales imputées au changement climatique. Les États-Unis sont responsables de 21,5 %, la Chine de 16,5 % et l’UE de 15 %.

Munir Ahmed, Associated Press