Premier ministre Narendra Modi aux Émirats arabes unis, grand événement communautaire à Abu Dhabi

Je suis venu rencontrer les membres de ma famille. J’ai apporté le parfum du sol où vous êtes né et j’ai apporté le message de 140 millions de personnes. Le message est que Bharat est fier de toi

Votre amour pour moi est extraordinaire. Vous avez pris le temps de me voir ici aujourd’hui, je vous en suis reconnaissant

Votre enthousiasme, votre voix résonne à Abu Dhabi. Je vous remercie d’être venu ici. Je tiens à remercier mon frère Cheikh Mohamed Bin Zahyed (président des Émirats arabes unis). Cela n’aurait pas été possible sans lui, son respect envers moi est pour moi un bien précieux.

En 2015, lors de ma visite aux Émirats arabes unis, le monde de la diplomatie était nouveau pour moi. Le prince héritier et le président sont venus me chercher à l’aéroport. La chaleur et les paillettes dans les yeux des gens sont quelque chose que je ne peux pas oublier. La première visite m’a donné l’impression d’être chez une personne dont je suis proche.