Premier ministre israélien : les puissances mondiales doivent « se réveiller » sur l’accord nucléaire iranien

L’accord nucléaire historique entre les puissances mondiales et l’Iran, auquel Israël s’est opposé, s’est effondré après que le président Donald Trump a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord en 2018. Cette décision a vu l’Iran, au fil du temps, abandonner toute limitation de l’enrichissement et Téhéran enrichit actuellement de l’uranium. à ses plus hauts niveaux jamais atteints, bien qu’encore en deçà des niveaux de qualité d’armes.