Premier ministre irakien: Probe récupère une partie de 2,5 milliards de dollars dans un stratagème de corruption

BAGDAD (AP) – Le gouvernement irakien a annoncé dimanche qu’il récupérerait une partie de près de 2,5 milliards de dollars de fonds détournés de l’administration fiscale du pays dans le cadre d’un stratagème massif impliquant un réseau d’entreprises et de fonctionnaires.

Environ 182 milliards de dinars irakiens, soit 125 millions de dollars, de la somme volée seront récupérés grâce à la saisie de biens et d’actifs appartenant à un homme d’affaires bien connecté complice du stratagème de corruption, a déclaré le bureau du Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani dans un communiqué.

Le montant récupéré a été versé à Noor Zuhair Jassim, un homme d’affaires qui a été arrêté dans le cadre du stratagème avec des fonctionnaires de l’administration fiscale gouvernementale pour avoir retiré des fonds d’un compte de dépôt fiscal entre septembre 2021 et août 2022.

Al-Sudani a souligné que l’enquête en cours n’épargnerait personne impliqué dans le stratagème, et que le gouvernement s’efforce de récupérer la totalité du montant volé.

Jassim a avoué détenir la somme détournée, ajoute le communiqué. Al-Sudani a également déclaré que l’enquête était en cours et avait identifié d’autres personnes impliquées.

Jassim a été arrêté fin octobre à l’aéroport international de Bagdad. Il a été nommé PDG de deux des cinq sociétés écrans par lesquelles les fonds ont été volés. Selon un audit interne consulté par l’Associated Press, Jassim a obtenu plus d’un milliard de dollars sur le compte.

Les responsables disent qu’il est peu probable qu’un stratagème de détournement de fonds de cette ampleur puisse se dérouler à l’insu des supérieurs.

Les factions politiques en Irak se disputent depuis longtemps le contrôle des ministères et autres organes gouvernementaux, qu’elles utilisent pour fournir des emplois et d’autres faveurs à leurs partisans. Un certain nombre de factions sont liées à différents organismes gouvernementaux impliqués dans le régime fiscal.

Le gouvernement actuel ne s’est réuni que fin octobre, plus d’un an après des élections anticipées.

Presse associée, La presse associée