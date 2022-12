Premier ministre danois : après des semaines de pourparlers, accord sur le gouvernement centriste

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Le Premier ministre danois par intérim, Mette Frederiksen, a déclaré mardi qu’un accord avait été conclu pour former un nouveau gouvernement dirigé par le centre après 42 jours de pourparlers après les élections générales du 1er novembre.

Frederiksen a déclaré que la coalition au pouvoir comprendrait ses propres sociaux-démocrates, le Parti libéral et le parti modéré nouvellement créé de l’ancien Premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen. Il sera présenté plus tard cette semaine.

Les détails de qui seront les différents titulaires des différents postes du Cabinet seront révélés jeudi. L’accord entre les partis au gouvernement sera rendu public mercredi.

“Parce que différents partis vont ensemble dans un gouvernement ne signifie pas que nous sommes d’accord sur tout, mais nous choisissons maintenant d’entrer dans une communauté de travail les uns avec les autres parce que c’est la chose la plus importante pour notre pays”, a déclaré Frederiksen après avoir officiellement informé la reine Margrethe. , la figure de proue du monarque, sur l’accord.

L’annonce de mardi faisait suite à un décompte des voix dramatique le soir des élections. Ce n’est qu’à la toute fin, lorsque le siège décisif s’est inversé et que le côté de gauche – les sociaux-démocrates et leurs alliés – a conservé une majorité de 90 sièges au parlement danois de 179 membres par un seul siège. Le parti de Frederiksen a obtenu 28 % des suffrages, soit 50 sièges.

Cela a placé Frederiksen dans une position de force, car elle pouvait former un gouvernement et n’avait pas à dépendre de Løkke Rasmussen et des votes de ses modérés qui ont remporté 9% ou 16 sièges.

La dernière fois que le Danemark a été gouverné par une coalition centriste, c’était en 1978, lorsque les sociaux-démocrates se sont associés aux libéraux. Cela a duré huit mois.

Frederiksen a été forcée d’appeler au vote plus tôt cette année au milieu des retombées de la décision controversée de son gouvernement d’abattre des millions de visons en tant que mesure de réponse à la pandémie. L’abattage et les images effrayantes de charniers de visons hantent Frederiksen depuis 2020 et ont finalement conduit à des fissures dans le bloc de centre-gauche.

The Associated Press