Premier ministre britannique Rishi Sunak "Fier" De la famille royale malgré les mémoires du prince Harry

Malgré la série de révélations faites par le prince Harry dans ses prochains mémoires, “Spare”, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a défendu la famille royale comme une institution dont il faut être “fier”.

Le livre du prince Harry, qui doit être publié mardi, a fait la une des journaux pendant des jours après la fuite d’extraits détaillant des détails personnels sur sa vie amoureuse, sa consommation de drogue et ses divisions au sein de sa famille. Dans ses mémoires, le duc de Sussex aurait même affirmé que son frère, le prince William, l’avait agressé physiquement lors d’une dispute en 2019.

Maintenant, parlant du livre très médiatisé, et lorsqu’on lui a demandé si le public pouvait toujours avoir confiance en l’institution royale, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré au Bbc“Je pense que le public comme moi a énormément de respect pour la famille royale, ils sont profondément fiers d’eux. Je le suis certainement, c’est l’une des choses dont je suis le plus fier quand je pense à ce que c’est que d’être britannique. “

“Quand je peux faire le tour du monde et défendre la Grande-Bretagne comme un pays incroyable avec tant de choses dont on peut être fier, nos institutions, y compris la famille royale, en font partie”, a ajouté M. Sunak.

Lire aussi | Meghan Markle a trompé les téléspectateurs d’Oprah à propos de Kate Middleton Feud, déclare le prince Harry

Lorsqu’on lui a demandé si la famille royale avait été lésée par les allégations du prince Harry, le Premier ministre britannique a déclaré: “En général, je ne parlerais pas de la famille royale, mais c’est quelque chose dont je suis fier et je pense que le pays est fier. Nous l’avons vu l’année dernière de manière très émouvante à plusieurs reprises et je suis convaincu que nous le verrons cette année avec le couronnement du roi Charles, qui sera une autre occasion fantastique pour le pays de se réunir et de célébrer quelque chose de spécial pour la Grande-Bretagne.”

Pendant ce temps, revenant aux mémoires du prince Harry, dans son livre, le duc de Sussex aurait affirmé que le prince et la princesse de Galles, William et Kate Middleton, l’avaient encouragé à porter l’uniforme déguisé nazi qui avait suscité l’indignation en 2005. L’ancien royal a même reconnu avoir tué 25 personnes lors de son service militaire en Afghanistan.

De plus, le prince Harry a admis avoir consommé de la cocaïne à plusieurs reprises à l’adolescence, affirmant qu’il était “prêt à presque tout essayer pour modifier l’ordre préétabli”. Il a également écrit sur son père, le roi Charles. Il a rappelé que le roi Charles avait dit à la princesse Diana après la naissance de Harry qu’elle lui avait maintenant donné à la fois un « héritier » et un « remplaçant » et que son travail était maintenant terminé.