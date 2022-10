Premier ministre britannique: Rishi Sunak est le grand favori

LONDRES –

L’ancien chef du Trésor Rishi Sunak est le favori pour devenir le prochain Premier ministre britannique dans les jours – voire les heures – après que l’ancien chef Boris Johnson a abandonné la course à la direction du Parti conservateur.

Après la démission de Liz Truss la semaine dernière, le parti au pouvoir choisit cette année le troisième Premier ministre britannique à une époque de troubles politiques et de graves difficultés économiques.

Sunak, 42 ​​ans, est le seul candidat avec le soutien confirmé de plus de 100 législateurs, le nombre nécessaire pour se présenter aux élections. La chef de la Chambre des communes, Penny Mordaunt, a beaucoup moins d’expressions de soutien, mais vise à atteindre le seuil d’ici la clôture des nominations à 14 heures.

Si Mordaunt n’atteint pas les 100 nominations, Sunak l’emportera par acclamation et pourrait emménager au 10 Downing Street d’ici lundi soir.

Si les deux se rendent au scrutin, les 357 législateurs conservateurs tiendront un vote indicatif lundi pour montrer leur préférence. Si aucun des deux n’abandonne par la suite, le choix reviendra aux 172 000 membres du parti à travers le pays, avec un résultat annoncé vendredi.

Mordaunt subira une pression intense pour se retirer et ne pas forcer un vote des membres si Sunak est le grand favori des législateurs.

Le ministre de l’Intérieur Grant Shapps, un partisan de Sunak, a déclaré que l’ancien chef du Trésor ne pensait pas avoir le concours “dans le sac”.

“Il parle à des collègues ce matin, il travaille très dur pour attirer les supporters qui étaient peut-être avec Boris Johnson auparavant”, a déclaré Shapps. “Mais, écoutez, je vais laisser Penny s’en occuper, c’est une collègue formidable. Voyons ce qui se passe.”

Sunak, qui a été finaliste de Truss lors de la course à la direction des conservateurs cet été pour remplacer Johnson, a promis “l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité” s’il forme un gouvernement – ​​un contraste avec le chaos qui a ravagé les deux derniers premiers ministres.

Johnson a dramatiquement quitté la course dimanche soir, mettant fin à une tentative de courte durée et très médiatisée de retourner au poste de Premier ministre dont il a été évincé il y a un peu plus de trois mois au milieu de scandales éthiques.

Johnson a passé le week-end à essayer d’obtenir le soutien de ses collègues législateurs conservateurs après son retour de vacances dans les Caraïbes. Tard dimanche, il a dit qu’il avait amassé le soutien de 102 collègues. Mais il était loin derrière Sunak et a déclaré qu’il avait conclu que “vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n’avez pas un parti uni au Parlement”.

La perspective d’un retour de Johnson avait plongé le Parti conservateur déjà divisé dans de nouvelles turbulences. Il a mené le parti à une victoire électorale écrasante en 2019, mais son poste de premier ministre a été assombri par des scandales liés à l’argent et à l’éthique qui sont finalement devenus trop lourds à supporter pour le parti.

Dans sa déclaration de dimanche, Johnson a insisté sur le fait qu’il était “bien placé pour offrir une victoire conservatrice” aux prochaines élections nationales, prévues d’ici 2024. Et il a déclaré qu’il aurait probablement remporté un scrutin de membres du Parti conservateur contre l’un ou l’autre de ses rivaux.

“Mais au cours des derniers jours, j’en suis malheureusement arrivé à la conclusion que ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire”, a-t-il déclaré.

Il a laissé entendre qu’il pourrait être de retour, cependant, en disant: “Je crois que j’ai beaucoup à offrir mais j’ai peur que ce ne soit tout simplement pas le bon moment.”

Truss a démissionné jeudi après 45 jours de mandat turbulents, admettant qu’elle ne pouvait pas mettre en œuvre son programme économique bâclé de réduction d’impôts, qu’elle a été forcée d’abandonner après avoir suscité la fureur au sein de son parti et des semaines de turbulences sur les marchés financiers.

Sunak, qui a été chef du Trésor de 2020 jusqu’à cet été, a dirigé l’effondrement de l’économie britannique pendant la pandémie de coronavirus. Il a démissionné en juillet pour protester contre le leadership de Johnson.

La tourmente du Parti conservateur alimente les demandes d’élections nationales. Dans le cadre du système parlementaire britannique, il n’est pas nécessaire qu’il y en ait un avant la fin de 2024, bien que le gouvernement ait le pouvoir d’en convoquer un plus tôt.

Actuellement, cela semble peu probable. Les sondages d’opinion indiquent qu’une élection serait un désastre pour les conservateurs, le parti travailliste de centre gauche remportant une large majorité.