Premier ministre britannique: Liz Truss hérite d’une “catastrophe” économique

Pendant des mois, le Royaume-Uni a subi un vide de leadership tandis que le pays a glissé vers une récession et une crise humanitaire déclenchées par la flambée des factures énergétiques.

Depuis que Boris Johnson a annoncé qu’il quitterait ses fonctions en juillet, les perspectives de croissance se sont affaiblies. L’inflation annuelle est supérieure à 10 % en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant. La frustration suscitée par la hausse du coût de la vie a contraint des centaines de milliers de travailleurs des ports, des trains et des salles de courrier à se mettre en grève. La livre sterling vient d’enregistrer son pire mois depuis le lendemain du référendum sur le Brexit de 2016, atteignant son plus bas niveau face au dollar américain en plus de deux ans.

“C’est juste un coup après l’autre”, a déclaré Martin McTague, qui dirige la Fédération britannique des petites entreprises. “J’ai bien peur de ne pas trouver de bonnes nouvelles.”

La situation pourrait bien empirer avant de s’améliorer. La Banque d’Angleterre prévoit que l’inflation bondira à 13 % à mesure que la crise énergétique s’intensifie. Citigroup estime que l’inflation au Royaume-Uni pourrait culminer à 18 % au début de 2023, tandis que Goldman Sachs prévient qu’elle pourrait atteindre 22 % si les prix du gaz naturel « restent élevés aux niveaux actuels ».

Truss, qui occupait le poste de ministre des Affaires étrangères, fait maintenant face à des appels pour annoncer une intervention rapide alors qu’elle devient la quatrième dirigeante conservatrice du pays en une décennie.

Le problème le plus urgent auquel elle doit s’attaquer est la montée en flèche du coût de l’énergie, qui pourrait déclencher une vague de fermetures d’entreprises et obliger des millions de personnes à choisir entre mettre de la nourriture sur la table et chauffer leur maison cet hiver. Les experts ont averti que les gens deviendraient démunis et que les décès par temps froid augmenteraient à moins que quelque chose ne soit fait rapidement.

Truss a déclaré dimanche à la BBC qu’elle ferait une annonce sur le “grave problème de l’énergie” d’ici une semaine. Un paquet économique plus large suivrait dans un mois, a-t-elle ajouté.

“Tout le monde suppose qu’il y aura une annonce rapide et décisive qui mettra ce problème au lit, ou du moins rassurera les gens”, a déclaré Jonathan Neame, qui dirige Shepherd Neame, le plus ancien brasseur de Grande-Bretagne. “S’il n’y en a pas, cette personne subira une pression très considérable.”

Une “catastrophe” énergétique

Les factures d’énergie des ménages augmenteront de 80 % pour atteindre une moyenne de 3 549 £ (4 106 $) par an à partir d’octobre. Les analystes disent que le plafond des prix des ménages pourrait monter à plus de 5 000 £ (5 785 $) en janvier et dépasser les 6 000 £ en avril (6 942 $).

Alors que les gens sont obligés de réévaluer leurs budgets, le boom de la consommation qui a suivi les blocages de Covid-19 se dissipe rapidement. La Banque d’Angleterre a averti que l’économie britannique tomberait en récession dans les mois à venir.

“Le principal défi que pose la flambée des prix de l’énergie est que les ménages qui consomment beaucoup d’énergie – et en particulier les ménages les plus pauvres – vont vraiment avoir du mal à joindre les deux bouts”, a déclaré Ben Zaranko, économiste de recherche principal à l’Institute for Fiscal Studies. “Cela va signifier de très grosses réductions dans d’autres domaines de dépenses.”

Pendant ce temps, Neame, dont le portefeuille comprend environ 300 pubs dans le sud de l’Angleterre, a déclaré que les propriétaires d’entreprise paniquent. Ils obtiennent des chiffres insensés pour les factures de services publics de l’année à venir, s’ils peuvent trouver des fournisseurs. Nick Mackenzie, le chef de la chaîne de pubs Greene King, a déclaré qu’un endroit avec lequel il travaille a signalé que ses coûts énergétiques avaient bondi de 33 000 £ (38 167 $) par an.

“C’est vraiment intimidant pour de nombreuses entreprises, en particulier celles qui ont traversé Covid dans un état affaibli”, a déclaré McTague. “Ils ont maintenant du mal à faire face à une autre catastrophe unique dans une vie.”

L’effritement de la livre sterling pourrait exacerber les problèmes, rendant plus coûteux l’importation d’énergie et d’autres biens, poussant l’inflation encore plus haut.

Des crises qui se chevauchent

Ce n’est pas la seule raison pour laquelle les propriétaires d’entreprise et les investisseurs sont de plus en plus anxieux. Alors que les postes vacants ont chuté entre mai et juillet, ils restent 60 % au-dessus de leur niveau d’avant la pandémie. Trouver des travailleurs pour occuper des postes vacants a été un défi particulier au Royaume-Uni depuis que le pays a voté pour quitter l’Union européenne. Selon l’Office for National Statistics, environ 317 000 ressortissants de l’UE de moins vivaient au Royaume-Uni en 2021 qu’en 2019.

Le Brexit brouille également les échanges, en particulier avec l’Union européenne, le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni. Les exportations et les importations seront inférieures d’environ 15 % à long terme à ce qu’elles auraient été si le Royaume-Uni était resté dans l’UE, a prévu l’Office for Budget Responsibility.

Dean Turner, économiste britannique chez UBS, a déclaré qu’il appartenait au nouveau Premier ministre d’essayer de tirer le meilleur parti de la position du pays sans créer de nouvelles perturbations. Pourtant, les législateurs britanniques intransigeants continuent de faire pression pour mettre de côté un élément clé de l’accord sur le Brexit que Johnson a signé avec l’Union européenne, ce qui pourrait finalement déclencher une guerre commerciale avec le plus grand marché d’exportation du Royaume-Uni.

“Le Brexit est arrivé. C’est ce que c’est, nous avons tous notre propre opinion à ce sujet”, a déclaré Turner. “Mais nous devons travailler avec lui pour le rendre meilleur pour nous, et j’ai juste du mal à voir s’il y a un élan pour le faire.”

Pas de solutions faciles

Truss, qui commence à travailler cette semaine, s’est engagé à relancer l’économie en réduisant les impôts. Mais de nombreux économistes craignent que cette approche n’attise l’inflation et ne nuise aux finances publiques fragiles, tout en ne mettant pas d’argent dans les poches de ceux qui en ont le plus besoin.

“Les avantages de la coupe [taxes] iraient en grande partie aux personnes qui paient le plus d’impôts, qui sont généralement des personnes avec plus d’argent », a déclaré Jonathan Marshall, économiste principal à la Resolution Foundation.

Pas question pour l’Etat d’éviter de débourser des sommes faramineuses pour faire face à la situation énergétique cet hiver, mais des mesures ciblées seront nécessaires pour éviter le gaspillage. Le gel des prix du gaz et de l’électricité au cours des deux prochains hivers pourrait coûter au gouvernement plus de 100 milliards de livres sterling (116 milliards de dollars), selon des chercheurs de l’Institute for Government.

“L’énergie est chère, le gaz est cher”, a déclaré Marshall. “Pour éviter que les gens ne gèlent dans leurs maisons, cela doit être payé. Mais l’État n’a pas besoin de payer pour les personnes qui peuvent se le permettre.”

On se demande également comment le gouvernement Truss se permettra une intervention économique à grande échelle, surtout si la réduction des impôts – et donc des recettes publiques – reste la priorité.

Le gouvernement britannique a beaucoup emprunté pour fournir un soutien pendant les fermetures de coronavirus. Les dettes du pays représentent désormais près de 100% de son produit intérieur brut. Lorsque les taux d’intérêt étaient au plus bas et que l’accès aux liquidités était bon marché, ce n’était pas un problème majeur.

Mais ce n’est plus le cas. La Banque d’Angleterre a augmenté ses taux de manière agressive alors qu’elle tente de contenir l’inflation. Cela rendra de plus en plus coûteux pour le gouvernement le service de sa dette. Le Royaume-Uni a également émis un grand nombre d’obligations indexées sur l’inflation, ce qui ajoute à sa vulnérabilité.

“C’est un cocktail presque parfait de défis qui rendent les finances publiques plus risquées qu’elles ne l’ont fait ces derniers temps”, a déclaré Zaranko de l’IFS.

Kwasi Kwarteng, qui devrait devenir ministre des Finances, a écrit dimanche dans le Financial Times que le gouvernement Truss agirait de “manière fiscalement responsable”.