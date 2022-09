Premier ministre britannique Liz Truss : ce que vous devez savoir

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Liz Truss, actuellement ministre britannique des Affaires étrangères, deviendra le 56e Premier ministre du Royaume-Uni après la démission de Boris Johnson en juillet.

Le Parti conservateur britannique a annoncé lundi que Truss avait battu son rival Rishi Sunak, l’ancien secrétaire au Trésor, lors d’une élection à la direction, ouvrant la voie à Truss pour devenir la troisième femme Premier ministre britannique après Theresa May et Margaret Thatcher.

Truss deviendra le nouveau Premier ministre britannique après une audience avec la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne mardi.

Voici ce que vous devez savoir sur le nouveau Premier ministre conservateur britannique :

Grandir dans un “foyer de gauche”

Mary Elizabeth Truss est née à Oxford en 1975, fille d’un professeur de mathématiques et d’une infirmière.

Ses parents de gauche l’ont emmenée dans des manifestations antinucléaires et anti-Thatcher lorsqu’elle était enfant, où elle se souvient avoir crié: “Maggie, Maggie, Maggie – dehors, dehors, dehors!”

Truss a décrit dans un discours de 2018 qu’elle avait commencé à développer ses propres opinions politiques très tôt, “se disputant contre mes parents socialistes dans notre foyer de gauche”.

Bien qu’il soit l’enfant de parents de gauche, Truss a grandi pour devenir un admirateur de la première ministre conservatrice Margaret Thatcher.

Comparaisons avec Margaret Thatcher

En tant que troisième femme Premier ministre britannique, Truss, âgée de 47 ans, a souvent été comparée à la Dame de fer – comme la chef conservatrice Margaret Thatcher était connue.

Mark Littlewood, un commentateur libertaire qui connaît Truss depuis l’université, a déclaré que le nouveau dirigeant britannique était moins un conservateur qu’un “radical”, qui – comme Thatcher – veut “faire reculer l’intervention de l’État” dans la vie des gens.

David Laws, un ancien ministre du Cabinet qui a travaillé avec Truss au gouvernement il y a dix ans, l’a qualifiée d’énergique et “d’une ambitieuse époustouflante”, la comparant dans ses mémoires à “une jeune Margaret Thatcher en vitesse”.

Victoria Honeyman, professeure agrégée de politique britannique à l’Université de Leeds, a déclaré qu’en soulignant ses origines modestes, Truss évoque des comparaisons avec la fille de l’épicier Thatcher – “la fille de la classe ouvrière qui a bien fait”.

Truss dans la politique conservatrice

Truss, 47 ans, a été nommé ministre des Affaires étrangères, en septembre 2021, par le Premier ministre Boris Johnson.

En tant que chef de la diplomatie britannique, Truss a été félicitée pour avoir obtenu la libération de deux citoyens britanniques emprisonnés en Iran, où ses prédécesseurs avaient échoué.

Elle était auparavant secrétaire au commerce sous Johnson et avant cela, elle a été secrétaire à la justice avant que l’ancienne première ministre Theresa May ne la rétrograde à un poste plus subalterne au Trésor en 2017.

Truss a été conseiller local à Londres et s’est présenté sans succès au Parlement à deux reprises avant d’être élu pour représenter le siège de l’est de l’Angleterre du sud-ouest de Norfolk en 2010.

Travailler avant la politique

Avant d’entrer en politique, Truss a travaillé comme économiste pour la société d’énergie Shell et la société de télécommunications Cable and Wireless.

Elle a également travaillé pour un groupe de réflexion de centre droit tout en s’impliquant dans la politique conservatrice et en défendant les vues thatchériennes du marché libre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.