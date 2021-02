Le représentant Ron Wright (R-Texas) est décédé après avoir été hospitalisé pour Covid-19 (il luttait également contre le cancer), et les critiques n’ont pas perdu de temps pour cibler son opposition aux restrictions de verrouillage.

Wright, qui avait 67 ans au moment de sa mort, a été signalé par de nombreux médias comme le premier membre du Congrès à mourir du virus. Les représentants ont confirmé sa mort lundi et ont déclaré que sa femme et lui avaient été hospitalisés pendant deux semaines.

«Au cours des deux semaines précédentes, Ron et [his wife] Susan avait été admise à l’hôpital Baylor de Dallas après avoir contracté Covid-19 », son bureau a déclaré dans un communiqué.

Wright «Est décédé de complications de santé suite à son diagnostic de COVID-19» selon un porte-parole.

Le membre du Congrès a révélé son diagnostic de Covid le 21 janvier et a déclaré qu’il ne faisait que vivre «Symptômes mineurs» et continuait à travailler. Wright avait également lutté contre le cancer et a été hospitalisé en septembre pour des complications liées à son traitement.

Bien que de nombreux collègues, y compris le représentant Kevin McCarthy (R-Californie) aient rapidement pleuré publiquement et fêté la vie de Wright, beaucoup de l’autre côté de l’allée politique ont rapidement utilisé sa mort comme excuse pour critiquer sa politique, en particulier son refus. contre la fermeture des écoles au milieu de la pandémie.

«Les démocrates choisissent des syndicats d’enseignants et des intérêts particuliers plutôt que le bien-être de nos élèves. Le CDC affirme que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité si les précautions appropriées sont prises. Qu’est-ce qu’on attend? » Wright a tweeté vendredi dans ce qui était son avant-dernier tweet.

Les démocrates choisissent des syndicats d’enseignants et des intérêts particuliers plutôt que le bien-être de nos élèves. Le CDC affirme que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité si les précautions appropriées sont prises. Qu’est-ce qu’on attend? pic.twitter.com/1dqLlxzZMU – Ron Wright (@RepRonWright) 5 février 2021

C’est ce tweet que les utilisateurs libéraux des médias sociaux ont pris et utilisé pour contraster avec la mort de Wright, pensant qu’il ne pouvait pas avoir Covid-19 et s’opposait toujours à une restriction de verrouillage comme les enfants étant empêchés d’aller à l’école en personne.

«Wright est mort de Covid hier. Il était déjà hospitalisé quand il (ou plus probablement son personnel) a tweeté cela, » Le Jeet Heer de la nation tweeté.

D’autres sont allés encore plus loin et ont utilisé Wright pour faire exploser le Parti républicain dans son ensemble. Certains ont même fait une blague sur la mort du député républicain à la lumière de son tweet.

Sensationnel. La @GOP le parti n’a pas de bas. – Parvesh Cheena🌹 (@Parvesh) 8 février 2021

Hé, je voulais vous parler de certaines préoccupations que j’avais à ce sujet – daniel ProudPosadist 🌹🐌🧹 (@escargotpro_) 8 février 2021

Hey Ron, puis-je avoir une mise à jour sur celui-ci. Ron? Ya là? – (@Devon_OnEarth) 8 février 2021

Wright a été réélu à son poste en novembre et représente le 6e district du Congrès du Texas. Son siège désormais vacant sera pourvu à la suite d’une élection spéciale dans un proche avenir.

