Premier look strictement spécial Noël alors que Larry Lamb et Nicola Roberts se lancent sur la piste de danse

Les FANS semblent prêts à se régaler ce jour de Noël car il y aura certainement de la magie sur le dancefloor Strictly.

La série à succès de la BBC vient de terminer sa vingtième édition, selon laquelle le caméraman de la faune Hamza Yassin et son partenaire Jowita Przystal ont couronné les champions et remporté le trophée de la balle scintillante secrète.

Bbc

Nicola a été jumelé avec Giovanni pour la spéciale[/caption] Bbc

Larry Lamb regardait chez lui sur la piste de danse[/caption] Bbc

Alexandra et Kai étaient dans l’ambiance festive[/caption]

Le couple a réussi à battre la concurrence féroce de la popstar Fleur East, de la présentatrice de télévision Helen Skelton et de la chanteuse et actrice Molly Rainford.

Mais la piste de danse n’a pas eu le temps de se reposer alors que les hôtes Tess Daly et Claudia Winkleman accueillent six nouvelles célébrités sur le sol pour tester leurs talents de danseur et, espérons-le, impressionner les juges de la spéciale festive.

De nouvelles images de premier regard ont montré les six nouveaux visages célèbres faisant le tour de la piste de danse avant le spectacle.

Le supremo par intérim Larry Lamb avait l’air très intelligent car on pouvait le voir danser avec sa partenaire Nadiya Bychkova.

Vêtus d’une queue de pie bleu marine, Larry et Nadiya se sont produits devant un magnifique décor festif qui ornait le célèbre set Strictly.

La légende de la pop et Nicola Roberts de Girls Aloud étaient toujours aussi belles qu’on pouvait la voir tenir son partenaire Giovanni Pernice.

Nicola a séduit dans une magnifique robe dorée et blanche qui semblait ornée de strass alors qu’elle gardait ses mèches rouges emblématiques attachées en un chignon pour leur valse.

Également sur le spécial célébrités, la star de Cbeebies, George Webster, qui avait l’air d’être pleine à craquer pour s’impliquer dans le plaisir festif avec sa partenaire Amy Dowden.

On pouvait le voir vêtu d’un costume alors qu’il tirait une main vers le ciel devant ce qui semblait être une toile de fond de la Nativité.

L’ancienne actrice de Coronation Street Alexandra Mardell, connue pour jouer Emma Brooker, prendra également la parole avec le danseur professionnel Kai Widdrington.

Kai est entré dans l’esprit festif habillé en Père Noël tandis qu’Alexandra était magnifique dans un costume inspiré du renne.

La podcasteuse et épouse de Chris Ramsey, Rosie, a fait monter les choses d’un cran en dansant avec Neil Jones, qui n’a pas réussi à s’associer à une célébrité dans la dernière série de l’émission.

La paire a coupé des formes devant une maison en pain d’épice géante ornée de cannes de bonbon pour une routine amusante et énergique.

La star de Radio 1, Rickie Haywood-Williams, semblait tenter de devenir le roi du latin avec sa routine enflammée.

Le présentateur a été associé à Luba Mushtuk pour le spécial de Noël qui avait l’air éblouissant dans un numéro violet et bleu à froufrous.

Comme toujours, les quatre juges seront de retour pour offrir leurs conseils et leurs critiques pour l’épisode spécial ainsi que pour distribuer les scores les plus importants aux candidats.

Il y aura un autre cadeau de Noël surprise pendant le spectacle sous la forme de l’ancien juge Bruno Tonioli qui épatera le public avec une performance invitée.

Bbc

Rickie est entré dans le vif du sujet dans la série[/caption] Bbc

George avait l’air de s’amuser dans la série[/caption] Bbc

L’ancien juge Bruno est de retour pour une performance spéciale[/caption] Bbc

Rosie espère impressionner les juges[/caption]