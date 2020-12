C’est la saison des joies et toutes les grandes ligues européennes sont en vacances d’hiver. Eh bien, presque tous. La Premier League anglaise est le cadeau qui continue de donner, et elle a … donné. En haut du tableau, Liverpool, Tottenham Hotspur, Leicester City et Manchester United ont tous fait match nul (les deux derniers l’un contre l’autre). Everton a gagné. Juste en dessous d’eux, Manchester City et Aston Villa ont remporté des victoires confortables, tandis qu’Arsenal sous le feu a réalisé une performance de déclaration contre Chelsea. Oh, et Sam Allardyce est de retour.

Voici les meilleures statistiques des matchs du week-end de boxe du PL –

première ligue

1 et 2

Cela a été long à venir, mais c’est la première fois que Liverpool et Everton sont 1er et 2ème de l’élite aussi tard dans une saison depuis le dernier jour de 1986-87. Un homme de 34 ans attend la ville de Liverpool.

1

C’est la première fois depuis décembre 2016 que Liverpool perd des points d’une position victorieuse à Anfield contre une équipe débutant la journée dans la zone de relégation (2-2 West Ham).

2

J’y suis allé, j’ai fait ça. Jorginho est le premier joueur de Chelsea à manquer deux pénalités en une seule saison PL depuis Frank Lampard en 2013-14.

2 Liés

4

Sam Allardyce aime vraiment Anfield. Le nouveau manager de West Bromwich Albion est invaincu à chacun de ses quatre derniers matchs PL au sol (1 victoire, 3 nuls). Et chacun d’eux est devenu responsable d’un club différent – Sunderland, Crystal Palace, Everton et maintenant, West Brom.

6

Un point qui souligne à la fois la nature mercurielle de cette saison et la domination totale de Liverpool dans la dernière – c’est la sixième fois en 15 matchs du PL que Liverpool n’a pas réussi à gagner (5 nuls, 1 défaite), c’est autant qu’ils n’ont pas réussi gagner l’intégralité de la saison dernière (3 nuls, 3 défaites).

dix

Seuls trois joueurs ont marqué plus de buts que Patrick Bamford (10) après 15 matchs d’une saison PL pour une équipe nouvellement promue – Alan Shearer en 1992-93 (12), Andy Cole en 1993-94 (15) et Kevin Phillips en 1999-00 (13).

dix

Maintenant, un 10. Timo Werner n’a pas réussi à marquer lors de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues, sa plus longue sécheresse depuis une série de 12 matchs entre mars et septembre 2016, à travers des périodes à Stuttgart et RB Leipzig. Il a été remplacé à la mi-temps contre Arsenal.

11

Seul Chelsea (12) a marqué plus de buts PL dès la première minute d’un match que Tottenham (11). En fait, cette saison, les Spurs sont la seule équipe des 5 meilleures ligues européennes à marquer à moins d’une minute d’un match en plusieurs matches. (10 autres ont marqué en moins d’une minute cette saison.)

12

Arsenal est désormais invaincu en 12 matchs du jour de boxe PL (10 victoires, 0 défaite, 2 nuls) et a remporté ses 10 derniers matchs de championnat à domicile le lendemain de Noël.

Arsenal célèbre après avoir marqué contre Chelsea. David Price / Arsenal FC via Getty Images

13

Ce qui manque à Manchester City en termes d’attaque, ils le compensent par une solidité défensive. City a conservé sa 13e feuille blanche de la campagne samedi, plus que toute autre équipe parmi les cinq meilleures ligues européennes cette saison.

15

Oh, Sheffield United. Dans l’histoire du PL, seul QPR en 2012-13 (16 matches) a enduré une plus longue attente de victoire depuis le début d’une saison que Sheffield United cette campagne (15, 2 nuls, 13 défaites).

15

Un autre 15 décevant. Depuis qu’il a été nommé manager de Chelsea, Frank Lampard n’a récolté que 15 points en 14 matchs contre les Big 6 clubs (4 victoires, 7 défaites, 3 nuls). C’est à égalité avec Arsenal pour le moins de points contre le Big 6 entre ces clubs au cours de cette période.

20

Leeds United a maintenant remporté 20 points en PL cette saison; Aucune équipe nouvellement promue n’a jamais été reléguée après avoir remporté jusqu’à 20 lors de leur 15 ouverture de campagne en Premier League.

Marcus Rashford célèbre après avoir marqué contre Leicester City. Glyn Kirk / GettyImages

23

Marcus Rashford a atteint 50 buts PL pour Manchester United, âgé de 23 ans et 56 jours. Il est le troisième plus jeune joueur à atteindre le cap pour United après Wayne Rooney (22 ans 157 jours) et Cristiano Ronaldo (22 ans 341 jours). Pas mauvaise compagnie, ça.

31

Bruno Fernandes a été directement impliqué dans plus de la moitié des buts du PL de Manchester United depuis ses débuts (30/59), marquant 18 buts et en aidant 13 autres.

70

Personne n’aime une bonne seconde mi-temps comme Wolverhampton Wanderers. Les loups ont marqué 70% de leurs buts en PL dans les 45 secondes depuis le début de la saison dernière (46 sur 66). C’est le pourcentage le plus élevé de tous les côtés du PL.

85

Pour vous donner une idée à quel point cette première moitié de Liverpool contre West Brom était ridiculement unilatérale … Jordan Henderson a complété 85 passes pour Liverpool en première période, presque deux fois plus que West Brom géré en équipe (46) .

(Statistiques fournies par le groupe Statistiques et informations d’ESPN)