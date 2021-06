Premier League VAR utilisera des «lignes plus épaisses» pour les appels de hors-jeu la saison prochaine | Actualités footballistiques

Les arbitres assistants vidéo de Premier League devraient utiliser des «lignes plus épaisses» dans les matchs la saison prochaine pour déterminer les décisions marginales, Sky Sports News a confirmé.

Un accord pour utiliser des lignes plus épaisses, initialement signalé dans Les temps, suivi d’une présentation par Professional Game Match Officials Limited [PGMOL] le chef des arbitres Mike Riley aux clubs lors de leur assemblée générale annuelle jeudi.

Le PGMOL espère que le changement rendra l’avantage à l’équipe attaquante après que les clubs de Premier League ont donné leurs commentaires dans un sondage VAR la saison dernière.

On ne sait pas encore si des lignes plus épaisses pour le hors-jeu seront utilisées par les VAR lors des matchs de la FA Cup la saison prochaine.

Le Conseil de l’Association Internationale de Football [IFAB] – les législateurs du football – ne précise pas d’épaisseur maximale de lignes, en vertu des lois du jeu.

La FIFA, qui a le contrôle opérationnel de VAR, a testé la technologie de hors-jeu semi-automatique lors de la Coupe du monde des clubs en 2019 au Qatar.

Arsene Wenger, responsable du développement du football mondial de la FIFA, a déclaré en avril : « Je pense que le hors-jeu automatisé sera prêt pour 2022. »

Super League européenne: les clubs des «Big Six» paieront un règlement de 22 millions de livres sterling à la Premier League

Lors de l’AGA de la Premier League, il a également été décidé le paiement d’une amende combinée de 22 millions de livres sterling par les six clubs anglais qui ont secrètement accepté de jouer dans une Super League européenne (ESL).

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham ont également accepté une amende supplémentaire de 25 millions de livres sterling et une déduction potentielle de 30 points pour toute transgression similaire à l’avenir.

Image:

Les clubs « Big Six » paieront une amende combinée de 22 millions de livres sterling



« Lors de l’assemblée générale annuelle de la Premier League aujourd’hui, les actionnaires ont discuté d’un éventail de questions et se sont réengagés à s’appuyer sur le collectif des 20 clubs au profit du jeu plus large », a annoncé jeudi la Premier League dans un communiqué.

« Suite à l’accord d’hier entre la Premier League, la FA et les six clubs impliqués dans les propositions de formation d’une Super League européenne, les actionnaires ont approuvé aujourd’hui des règles visant à protéger davantage la Ligue contre toute échappée future de la compétition. Les clubs enfreignant les nouvelles règles seront passibles de sanctions importantes.

« Les clubs ont également accepté le principe d’une charte des propriétaires, qui réaffirmera les valeurs et les attentes placées sur les clubs et leurs propriétaires.

« Ces règles et règlements supplémentaires sont mis en place pour garantir que les principes de la Premier League et de la compétition ouverte sont protégés et offrent certitude et stabilité à nos clubs et à leurs fans. »