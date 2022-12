Premier League: VAR a fait six interventions incorrectes cette saison avec 42 jugées correctes | Nouvelles du football

Les arbitres assistants vidéo de Premier League ont fait six interventions incorrectes cette saison, tandis que 42 ont été jugées correctes par le panel Key Match Incident.

ESPN ont rapporté que l’une des six erreurs comprend le but refusé par Gabriel Martinelli lors de la défaite d’Arsenal à Manchester United en septembre.

Arsenal s’est vu refuser un premier match à la 12e minute par VAR après que l’arbitre Paul Tierney a utilisé le moniteur au bord du terrain pour refuser le but de l’attaquant brésilien pour une faute sur Christian Eriksen par Martin Odegaard dans la préparation du but.

Le but de Gabriel Martinelli a été refusé à Manchester United par VAR pour une faute antérieure de Martin Odegaard



Dans le cadre d’une approche à seuil plus élevé, le panel indépendant a également conclu qu’il y avait eu six interventions VAR manquées de la part du bassin plus large de prise de décision au cours des 16 premiers tours de match – 160 matchs – de tous les incidents KMI jusqu’à présent.

On espère que moins d’erreurs seront commises avec l’arrivée de Howard Webb, qui a commencé son rôle de directeur de l’arbitrage au PGMOL et devrait rencontrer le personnel clé des clubs de Premier League et de la Ligue anglaise de football au cours de la nouvelle année.

Suite à un certain nombre de décisions VAR controversées ces dernières semaines, nous examinons certains des appels VAR les plus débattus à ce jour en Premier League cette saison



Webb, qui a arbitré la finale de la Coupe du monde en 2010, est sur le point d’apporter un plus grand niveau de transparence au PGMOL après que le joueur de 51 ans ait reçu des éloges pour la manière dont le VAR a été utilisé sous sa direction en MLS.

PL demande à participer à un essai pour les sous-marins temporaires pour commotion cérébrale

La Premier League a demandé aux législateurs du football s’ils pouvaient participer à un procès qui verrait des substitutions temporaires de commotion cérébrale utilisées dès le début de la saison prochaine.

Le gardien d'Aston Villa, Emiliano Martinez, a reçu un coup dur à la tête lors de sa défaite 4-0 à Newcastle en octobre





Une candidature conjointe de la Premier League, de la MLS et de la Ligue 1 a été lancée par l’intermédiaire de la FIFPro et du Forum des ligues mondiales auprès de l’International Football Association Board (IFAB).

Les médecins des 20 clubs de Premier League ont été consultés au cours des quatre à six dernières semaines sur les protocoles actuels de commotion cérébrale en place dans l’élite, où une évaluation des blessures à la tête est effectuée sur le terrain et une substitution permanente de commotion cérébrale est utilisée si nécessaire.

Les médecins de la Premier League sont favorables à la mise en place de substituts temporaires de commotion cérébrale où un joueur soupçonné de commotion cérébrale quitterait le terrain de jeu pour être évalué dans une zone privée et être temporairement remplacé.

Si ce joueur réussissait le HIA, il serait autorisé à revenir sur le terrain. Si le joueur en question échouait à l’évaluation, le changement deviendrait un remplaçant permanent en cas de commotion cérébrale.

Plusieurs incidents controversés se sont produits lors de la Coupe du monde où des joueurs ont subi des blessures à la tête avec l’association caritative pour lésions cérébrales Headway, qui a critiqué la gestion par le Pays de Galles du remplacement de Neco Williams contre l’Angleterre lors d’un match de groupe le mois dernier.

Le défenseur gallois Neco Williams a d'abord été autorisé à jouer après avoir subi une blessure à la tête contre l'Angleterre lors de la Coupe du monde.





Williams est tombé au sol après avoir bloqué le tir de Marcus Rashford avec le haut de la tête, mais a réussi le test de commotion cérébrale de la FIFA et a continué avant d’être retiré avant la mi-temps. Headway a utilisé l’incident pour souligner la nécessité d’introduire des substitutions temporaires de commotion cérébrale.

Des situations similaires se sont produites en Premier League avant la pause de mi-saison avec le gardien de but d’Aston Villa, Emi Martinez, expulsé contre Newcastle après avoir initialement tenté de jouer suite à une blessure à la tête.

Kris Boyd dit qu'Aston Villa aurait dû enlever Emiliano Martinez alors qu'il semblait se blesser contre Newcastle



L’IFAB a rejeté les appels à introduire des substitutions temporaires de commotion cérébrale lors de son assemblée générale annuelle à Doha cet été, déclarant que les protocoles de commotion existants – qui permettent des substituts permanents supplémentaires de commotion cérébrale – resteraient en place avec son essai prolongé jusqu’en août de l’année prochaine.

Une décision sur le succès de la candidature de la Premier League, de la MLS et de la Ligue 1 est attendue en mars.

Le Dr Adam White, responsable de la santé cérébrale de l’Association des footballeurs professionnels, a déclaré: “Les lois actuelles sur la substitution des commotions cérébrales mettent en danger la santé et la sécurité des joueurs.

“En tant que syndicat des joueurs, nous plaidons depuis longtemps pour l’introduction de substituts temporaires aux commotions cérébrales et, avec nos collègues syndicaux mondiaux de la FIFPRO, nous avons précédemment exhorté l’IFAB à autoriser les essais.

Matthew Upson affirme que l'approche du football face aux commotions cérébrales devrait être la même dans tous les domaines, affirmant que chaque compétition devrait utiliser des substituts aux commotions cérébrales. La règle n'est actuellement pas utilisée dans les compétitions de l'UEFA



“Depuis lors, nous avons travaillé avec la FIFPRO pour coordonner cette nouvelle approche de l’IFAB des syndicats et des ligues, ce qui reflète un consensus croissant dans ce domaine.

“Encore une fois, nous exhortons l’IFAB à autoriser les essais de remplacements temporaires de commotions cérébrales pour protéger les joueurs et fournir un meilleur soutien à toutes les personnes impliquées.”

PL n’a pas l’intention de suivre le protocole de temps d’arrêt de la Coupe du monde

Image:

La durée moyenne d'un match de la phase de groupes de la Coupe du monde était d'un peu plus de 101 minutes





Alors que la récente Coupe du monde a vu de grandes quantités de temps d’arrêt ajoutés à la fin du match, la Premier League n’a pas l’intention de suivre les protocoles de la FIFA qui capturent chaque seconde manquée en raison d’une célébration de but.

La durée moyenne des matchs de la Premier League cette saison a été de 98 minutes et cinq secondes, par rapport à la durée moyenne des matches de la phase de groupes de la Coupe du monde, qui était de 101,34.

Un examen est en cours concernant l’utilisation de lignes de hors-jeu semi-automatisées mises en place lors de la Coupe du monde et dans les compétitions de l’UEFA, la Premier League envoyant un membre de son personnel au Qatar dans le cadre du groupe de travail sur la technologie de la FIFA, mais aucune décision finale n’a encore été prise. s’il faut introduire cette utilisation de la technologie.

La Premier League a également lancé un rappel à tous les clubs sur le comportement des joueurs et des managers après une augmentation des comportements, en particulier autour des officiels de match au cours de la première moitié de la saison.