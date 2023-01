Premier League Transfer Deadline Day disponible pour les fans aux États-Unis

La couverture du jour de la date limite de transfert de la Premier League est au programme des fans aux États-Unis. La couverture vient de Sky Sports. Cela reflète ce que NBC a fait pour la date limite de transfert d’été en août 2022.

La couverture de la date limite de transfert de la Premier League est le 31 janvier de midi à 19 h HE. Pour les fans aux États-Unis, la couverture est uniquement disponible via Peacock Premium. Peacock coûte 4,99 $ par mois et propose des matchs exclusifs de Premier League.

Dans le passé, NBC avait ses propres spéciaux du jour de la date limite de transfert. Cela aurait pu être juste une heure de couverture tampon après un match le jour de la date limite. Cependant, il n’y a rien dans le calendrier de USA Network qui concerne le jour de la date limite, pour l’instant.

Regarder le jour de la date limite de transfert EPL Inclut : Premier League + Goal Rush show tourbillonnant Parcourir les offres

La date limite de transfert est officiellement fixée à 23 heures à Londres pour les clubs de Premier League. En fait, cela diffère entre les différentes ligues. Par exemple, la date limite de transfert de Bundesliga est de six heures à l’avance.

Date limite de transfert de Premier League pour avoir des feux d’artifice

Attendez-vous à une date limite de transfert chargée, car la fenêtre de janvier a fourni des mouvements majeurs et de lourdes dépenses. Chelsea à elle seule avoisine les 150 $ dépensés ce mois-ci. Ce chiffre pourrait augmenter. Des noms clés, dont Leandro Trossard, ont évolué au sein de la ligue. Ensuite, des joueurs comme Joao Felix, Matheus Cunha, Cody Gakpo et Mykahilo Mudryk sont venus en Premier League.

Moins de deux semaines avant la date limite, Arsenal, Manchester United et Chelsea ont tous fait sensation. Deux de ces clubs ont des poussées au sommet, tandis que Chelsea essaie juste de sortir du milieu de tableau.

Chelsea a déjà dépensé tellement, mais ils pourraient être sur les livres pour plus. Par exemple, Noni Madueke est en route pour Stamford Bridge depuis le PSV Eindhoven pour un package de 35 millions de dollars.

La beauté du jour limite est que certaines équipes paniquent pour faire des mouvements. Les frais de transfert augmentent, certains clubs font des folies et cela ajoute au drame de la saison à venir.

PHOTO : IMAGO / Sébastien Frej