Premier League Soccer : diffusez en direct chaque match de la saison 2023/24 depuis n’importe où

C’est de retour : la ligue de football la plus regardée au monde revient ce week-end avec les matches d’ouverture de la saison 2023-2024 de la Premier League anglaise.

Manchester City de Pep Guardiola cherchera à remporter la compétition pour une quatrième fois consécutive sans précédent. Mais ils seront privés des joueurs clés de la campagne triomphale de l’an dernier, Ilkay Gündoğan et Riyad Mahrez ayant tous deux changé de club pendant la pause estivale.

Le finaliste de l’année dernière, Arsenal, devrait à nouveau offrir le principal défi à City, après avoir renforcé son équipe avec une multitude de signatures à gros budget, notamment Declan Rice de West Ham, Kai Havertz de Chelsea et Jurrien Timber d’Ajax.

D’autres grandes questions avant le grand coup d’envoi incluent comment les Spurs feront-ils face à la perte de leur attaquant talismanique Harry Kane après son transfert imminent au Bayern Munich, le nouveau patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, peut-il raviver la fortune des Blues bégayants et Luton, Sheffield United et Burnley vont à l’encontre de la tendance des clubs nouvellement promus et évitent de redescendre directement au championnat ?

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder des matchs en direct où que vous soyez dans le monde.

Le trophée de la Premier League sera-t-il à nouveau orné du bleu ciel de Man City en mai prochain ? Michael Regan/Getty Images

Saison 2023/24 de Premier League : quand ?



Coup d’envoi avec son match d’ouverture de Burnley contre Manchester City aujourd’hui, le 11 août (le coup d’envoi est à 12 h HP, 15 h HE, 20 h BST et 5 h AEST), la nouvelle saison se poursuivra jusqu’aux derniers matchs dimanche, 19 mai 2024.

Comment regarder les matchs de la saison de Premier League 2023/24 en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir les matchs localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder les matchs – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Diffusez en direct les matchs de la saison de Premier League 2023/24 aux États-Unis

Tout comme la dernière fois, les matchs de l’EPL seront diffusés aux États-Unis cette saison à travers Paon, USA Network, NBC et CNBC. La grande majorité des rencontres seront diffusées exclusivement sur le service de streaming Peacock, pour lequel vous aurez besoin d’un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour suivre les matchs en direct.

Le service de streaming de NBC Peacock offre un accès à tous les matchs de la Premier League de cette saison qui ne sont pas diffusés sur le câble. Vous devrez être inscrit avec un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour diffuser des jeux en direct, ce qui coûte 6 $ par mois ou 60 $ par an.

Comme pour la saison dernière, un ou plusieurs matchs de chaque week-end seront diffusés en direct sur USA Network, auquel vous pouvez accéder dans le cadre de votre forfait câble ou au Site Web de NBC Sports avec une connexion valide, et peut être diffusé via Sling TV et d’autres services de télévision en streaming plus coûteux.

Le plan Blue de Sling TV inclut USA Network, ce qui en fait une option utile pour ceux qui souhaitent regarder une action EPL. C’est 40 $ par mois et comprend plus de 40 chaînes, y compris d’autres chaînes sportives comme ESPN et FS1.

Diffusez en direct la saison de Premier League 2023/24 au Royaume-Uni

Les droits de diffusion en direct de la Premier League au Royaume-Uni sont répartis entre Sky Sports, Amazon Prime Vidéo et TNT Sports (anciennement nommé BT Sport) pour cette saison.

Sky a l’essentiel de l’action, avec le réseau diffusant 128 matchs en direct, tandis que TNT diffusera 52 matchs en direct au cours de la saison, y compris chaque coup d’envoi du samedi midi. Amazon diffusera quant à lui 20 matchs ce trimestre, dont le programme complet du Boxing Day.

Si vous avez déjà Sky Sports dans le cadre de votre forfait TV, vous pouvez diffuser sa couverture des matchs via son application Sky Go, mais les coupe-câbles voudront se configurer avec un compte Now et un abonnement Now Sports pour diffuser des jeux. .

La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) offre un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez obtenir une journée d’accès pour 12 £ ou vous inscrire à un forfait mensuel à partir de 25 £ par mois dès maintenant.

TNT Sports Après avoir été renommé de BT Sports, TNT Sports offrira 52 matchs en direct exclusivement cette saison aux téléspectateurs du Royaume-Uni. Vous pouvez accéder à TNT Sports exactement de la même manière que son prédécesseur, y compris via Sky Q en tant que bouquet TV, ainsi que l’option de streaming en ligne. Il coûte 30 £ dans les deux sens et est fourni dans un package comprenant la bibliothèque de contenu documentaire de Discovery Plus.

Sarah Tew / Crumpe Comme la saison dernière, le service de streaming en ligne diffusera deux séries de rencontres dans leur intégralité ce trimestre, y compris les matchs du Boxing Day de cette année. Amazon Prime au Royaume-Uni coûte actuellement 9 £ par mois ou 95 £ par an, et en plus de vous offrir une action en direct de Premier League, un abonnement vous offre également une foule d’autres avantages Amazon Prime, tels que la livraison illimitée d’une journée à partir de le détaillant en ligne.

Diffusez en direct les matchs de la saison 2023/24 de la Premier League au Canada

Si vous souhaitez diffuser des jeux EPL en direct au Canada, vous devez vous abonner à FuboTV Canada. Le service a à nouveau les droits exclusifs sur cette Premier League cette saison.

FuboTV est la destination incontournable pour les Canadiens qui souhaitent regarder les derniers matchs de la saison EPL, avec des droits de diffusion exclusifs pour chaque match du dimanche. Cela coûte 25 $ CA par mois, mais vous pouvez économiser de l’argent en payant trimestriellement ou annuellement.

Diffusez en direct les matchs de la saison 2023/24 de la Premier League en Australie

Les fans de football Down Under peuvent regarder les matchs de l’EPL sur le service de streaming Optus Sport, qui diffuse chaque match de Premier League de la saison 2023/24 en direct en Australie.

Avec les droits exclusifs de diffuser en direct tous les matchs EPL restants cette saison, ainsi que les matchs de la Bundesliga allemande et de la Liga espagnole, le service de streaming Optus Sport est un attrait particulièrement important pour les fans de football australiens. Si vous êtes déjà client du réseau Optus, vous pouvez acheter Optus Sport à un prix réduit, avec des remises ramenant le prix à 7 $ AU par mois. Si vous ne l’êtes pas, un abonnement mensuel autonome au service commence à 25 AU $.

