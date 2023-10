Nous sommes déjà à près d’un quart de la saison 2023-24 de Premier League et, sans surprise, les controverses VAR n’ont pas disparu. Mais quels clubs ont été les gagnants et les perdants de l’influence de l’arbitre vidéo ?

ESPN vous propose le tableau des effets VAR. Jusqu’à présent, il y a eu 16 renversements de VAR dans les matchs, et nous avons calculé l’impact qu’ils auraient pu avoir sur les résultats.

À ce stade de la saison dernière, nous avions vu 25 décisions modifiées, ce qui signifie que les interventions sont en baisse de 36 % sur un an. C’est un signe clair que les VAR tentent de limiter leur impact sur les matchs, même si les fans de certains clubs estiment qu’ils devraient s’impliquer beaucoup plus souvent.

Cependant, il ne s’agit pas seulement du nombre de fois qu’une équipe reçoit un appel VAR favorable, ni du nombre de buts affectés. Ce qui est plus important, c’est quand ces décisions du VAR ont lieu et, surtout, si cet impact aurait finalement modifié le score final.

Nous ne disons pas que les décisions du VAR étaient erronées – nous examinons simplement ce qui aurait pu se passer si l’assistant vidéo n’existait pas et que les décisions initiales étaient maintenues.

Le Liverpool de Jurgen Klopp a été réduit à 10 hommes lors de la défaite contre Tottenham lorsque Curtis Jones a reçu un carton rouge. Justin Setterfield/Getty Images

Comment nous élaborons le tableau des effets VAR

Nous prenons uniquement le premier renversement du VAR dans chaque jeu, car le calcul considère qu’aucun incident VAR ultérieur ne se serait produit car toute la direction du jeu a été modifiée. (Pensez-y comme à une chronologie de Marvel ou à l’intrigue de n’importe quel film de voyage dans le temps.)

La décision du VAR est ensuite inversée par rapport à l’appel initial sur le terrain : ainsi, si un but est refusé pour hors-jeu, il est donné comme but.

Si un penalty a été annulé, il est considéré comme accordé et marqué, sauf si l’équipe en question a un taux de conversion des penaltys inférieur à 50 % sur la saison.

Si une équipe a obtenu un but grâce à un penalty ou à un hors-jeu incorrect via VAR, le but est refusé.

Nous prenons ensuite en compte une série de facteurs avant de nous prononcer sur un résultat prédit :

Forme d’équipe : Les résultats des cinq matches précédents donnent une indication de la façon dont une équipe a joué en général.

Heure de l’incident : Par exemple, si un incident survient en fin de match, il est moins probable que le score change à nouveau après ce point.

xG au moment de l’incident : Cela nous permet de prendre en compte quelle équipe a créé les meilleures occasions et est en position d’ascendant.

Force de l’équipe : Outre la forme, la force générale d’une équipe joue un rôle. Cela prend en compte la position en championnat et les records de buts et de défense d’une équipe au cours de la saison.

Impact de l’incident : Par exemple, l’annulation d’une décision de carton rouge peut modifier l’issue d’un match.

Ces résultats ont ensuite été utilisés pour modifier le tableau et déterminer l’impact du VAR sur la position des équipes cette saison.

Le tableau montre la position de chaque équipe après les résultats modifiés, avec les flèches indiquant si leur position en championnat est meilleure ou pire sans VAR.

Les grands gagnants sans VAR

Liverpool les fans ne seront pas du tout surpris d’avoir été les plus touchés par l’impact des décisions du VAR et d’avoir gagné le plus de points.

Nous ne prenons même pas en compte l’échec du VAR à accorder son « but » à Tottenham alors que Luis Díaz était en jeu, pour deux raisons. Premièrement, ce n’était pas le premier incident VAR dans le jeu et ne serait donc pas qualifié. Et deuxièmement, le VAR n’a pas réellement réussi à annuler la décision de hors-jeu sur le terrain.

C’est tout un revirement pour les hommes de Jurgen Klopp et leur expérience avec le VAR, car la saison dernière, un seul club (Aston Villa) a pris plus de décisions à des moments clés qui ont fait évoluer les résultats en leur faveur.

Maintenant, c’est inversé, et après seulement huit matchs, l’impact a été si grand que, sans VAR, Liverpool a cinq points de mieux. Ils s’asseoiraient en haut de la table, avec deux points d’avance.

La plus grande décision à prendre contre eux a eu lieu au Tottenham Hotspur Stadium, lorsque Curtis Jones a reçu un carton rouge à la 26e minute. Le score était de 0-0 à l’époque, la forme récente de Liverpool étant légèrement meilleure que celle des Spurs et à ce moment-là du match, leur xG était plus élevé. Avec 11 joueurs sur le terrain, l’effet VAR donne à Liverpool une victoire 1-0 – un gain de six points sur Tottenham.

N’oubliez pas que le cours du match est modifié par le fait que Jones reste sur le terrain, ce qui signifie que le carton rouge de Diogo Jota en seconde période n’arrive pas et que Liverpool termine avec 11 hommes au lieu de neuf.

Mais ce n’est pas le seul match contre Klopp. A l’extérieur à Chelsea le week-end d’ouverture de la saison, Mohamed Salah s’est vu refuser un but pour hors-jeu à la 29e minute alors que les Reds menaient déjà 1-0. Avec le but de Salah accordé, ils remportent le match.

Trois autres clubs se portent mieux sans le VAR – l’un d’eux étant Chelsea malgré ce changement de résultat contre Liverpool. Ils ont également fait expulser Malo Gusto à domicile contre Villa à la 56e minute alors que les hommes de Mauricio Pochettino prenaient l’ascendant, avec un xG largement supérieur. Chelsea a peut-être perdu le match en réalité, mais ce calcul indique qu’ils auraient gagné sans VAR – ce qui signifie qu’ils ont deux points supplémentaires, ce qui les fait grimper de deux places à la neuvième place.

Il y a de bonnes nouvelles pour Burnley, également, qui sortent de la zone de relégation, Luton Town y tombant. L’équipe de Vincent Kompany a vu un but vainqueur tardif à Nottingham Forest annulé pour cause de handball par Sander Berge.

Manchester United obtiennent un point après leur défaite à domicile contre Brighton & Hove Albion, mais restent 10e. UN Rasmus Hojlund le but a été refusé car le ballon était hors du jeu avec le score à 0-0, dans un match que Brighton a remporté 3-1. Nous faisons match nul 1-1 avec Højlund sur la feuille de match.

Les grands perdants sans VAR

Unai Emery Aston Villa J’ai eu le meilleur du VAR cette saison – pour la deuxième saison consécutive. C’est grâce au carton rouge de Gusto qui les a aidés à remporter une belle victoire à Chelsea. Sans ces trois points, ils perdent trois places à la huitième place, permettant à Brighton, West Ham United et Newcastle United de gagner une place.

Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire pour Brighton. Alors que les hommes de Roberto De Zerbi ont peut-être pris de mauvaises décisions lors de leur défaite 6-1 à Villa, les renversements du VAR ont en fait été en leur faveur et ils sont dans une situation pire de deux points sans l’assistant vidéo – ce qui vient du changement. du résultat, le but de Højlund comptant pour Man United.

Éperons sont un point pire au total sans VAR. Ils ont été très aidés par le carton rouge de Jones contre Liverpool qui leur a donné trois points. Mais il y a eu un gros appel du VAR contre eux : Son Heung-Min a accordé un penalty à Brentford dans un match qui s’est terminé 2-2 ; cela devient une victoire 2-1 pour l’entraîneur Ange Postecoglou. C’est une perte nette d’un point sans VAR – la même chose que Brentford.

Forêt de Nottingham perd également un point grâce à la perte du match nul à domicile contre Burnley, car le handball de Berge n’est pas pénalisé.