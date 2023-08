Premier League, Ronaldo, plus : ce que vous avez manqué pendant la pré-saison

Bonne nouvelle pour vous (ou mauvaise nouvelle, si l’assaut perpétuel du temps vous empêche de dormir la nuit) : nous approchons déjà de la fin de la pré-saison. Les géants européens terminent tous leurs tournées dans des endroits éloignés et commencent à se préparer pour les premiers jours de la saison. La fin de la fenêtre de transfert semble inconfortablement proche. Le Community Shield entre Arsenal et Manchester City est dimanche (11 h HE, diffusion en direct sur ESPN +).

Et bien que les résultats de tous ces matchs de pré-saison ne soient pas vraiment importent, les manigances qui se sont produites en cours de route. Avec autant de clubs dans de nombreux endroits différents, il peut être difficile de garder une trace de tous les hijinks étranges et merveilleux que certaines des plus grandes stars du jeu font.

Heureusement, nous avons gardé une trace pour vous.

Les clubs de Premier League se lancent dans le passe-temps américain

Il y avait une quantité étrange d’activités de baseball et d’activités adjacentes au baseball, dirons-nous, pour de nombreux clubs et joueurs qui ont fait leur chemin en Amérique du Nord. Parmi les moments les plus « normaux », il y avait entre Brighton & Hove Albion et les Mets de New York.

L’international japonais Kaoru Mitoma (le gars avec la thèse sur le dribble) s’est associé à son compatriote Kodai Senga pour un échange de maillot à Flushing.

Le footballeur de Brighton Kaoru Mitoma a rencontré Kodai Senga avant le match des Mets ce soir et a échangé des maillots personnalisés 🇯🇵@OfficialBHAFC 🤝 @Mets pic.twitter.com/C4h8C5dZkL – MLB Life (@MLBLife) 20 juillet 2023

À l’extrémité la plus stupide du spectre du baseball, la formation de Newcastle a créé un peu de lien avec l’équipe nord-américaine en jouant un match de balle molle à pas lent.

Team building à la manière américaine ! 🇺🇸⚾️ pic.twitter.com/k7GBLMBJ6W – Newcastle United FC (@NUFC) 26 juillet 2023

Ce que je dirai à propos de la participation des joueurs de Newcastle ici, c’est qu’ils ont semblé comprendre assez rapidement que le baseball est à environ 90% de style, le reste consistant à jouer au baseball et à attendre que plus de baseball se produise. Il y avait du noir dans les yeux. Il y avait des chapeaux à l’envers. Il y a eu de superbes shimmies dans la boîte du frappeur et même une tentative d’interrupteur d’Alexander Isak.

Ce qu’il n’y avait pas beaucoup de Newcastle, c’était la forme, car la plupart des tentatives de balancement de la batte étaient, au mieux, inférieures à la norme. S’il devait y avoir un véritable point culminant de baseball d’un joueur de football cet été, il faudrait très probablement qu’il vienne d’un Américain.

Entrez Arsenal et le gardien américain Matt Turner.

Écraser les dingers avec Nolan Arenado et les @Cardinaux ⚾️ https://t.co/N9rgvrvWqU pic.twitter.com/l3DHmeFgeM — Équipe nationale masculine de football des États-Unis (@USMNT) 27 juin 2023

Comme pourraient le dire certains fans de l’époque de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre, il est allé « yahd ». Bien qu’il ait joué au baseball en compétition pour la dernière fois au lycée, Turner a pris les devants à St. Louis et a visiblement impressionné le joueur de troisième but des Cardinals Nolan Arenado avec quatre circuits consécutifs. Et si nos meilleurs athlètes jouaient déjà au foot ?

Le Bayern démolit à nouveau le FC Rottach-Egern

Pour une raison quelconque, le Bayern Munich a disputé un match amical de pré-saison contre le FC Rottach-Egern, une équipe qui n’a aucun joueur répertorié sur Transfermarkt et ne semble même pas avoir de page Wikipedia qui lui est consacrée. Ils jouent dans le 9e niveau du football allemand, et cela y ressemblait bien, car le Bayern les a battus 27-0.

Au moment où le Bayern monte 4-0 à la 12e minute, il y a déjà un affaissement dans les épaules des joueurs de Rottach-Egern. Malheureusement pour eux, le Bayern leur ferait prendre cette pose exacte 14 fois de plus en première mi-temps.

Pourquoi le Bayern a-t-il joué ce match ? Il semble que la meilleure réponse à cela soit « parce qu’ils le font habituellement », Rottach-Egern étant l’un de leurs premiers matchs de pré-saison au programme à plusieurs reprises au cours des dernières années. Ils auraient accumulé un score cumulé de 70 buts à deux au cours de ces matches.

On dirait qu’ils aiment faire ça. Ils aiment gagner par un nombre inhumain de buts pour commencer une saison. Ils ne peuvent pas faire ça contre Manchester City, par exemple. C’est donc Rottach-Egern.

Cristiano Ronaldo s’amuse avec des écoliers japonais

Chaque fois qu’un ballon est sur un terrain, c’est une autre occasion pour Ronaldo de prouver sa domination. Alors naturellement, c’est ce qu’il a fait en jouant à un jeu avec une bande d’enfants japonais.

Cristiano Ronaldo s’amuse pendant la pré-saison au Japon 😅 (via alnassr/IG) pic.twitter.com/cq3mV7rL1J – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 24 juillet 2023

Écoutez leurs rires de désespoir.

Le match a été organisé avec des fans d’Al-Nassr au Japon, selon l’Instagram du club. Alex Telles, Abdullah Mado et Nawaf Al-Qaidi ont participé aux côtés de Ronaldo, qui avait très probablement quelque chose à voir avec la présence de fans d’Al-Nassr au Japon en premier lieu.

En général, il est difficile de ne pas considérer la tournée de pré-saison d’Al-Nassr au Japon comme autre chose qu’un succès. L’équipe a réussi deux nuls contre le PSG et l’Inter, des résultats respectables que l’équipe a pris un départ positif dans la Coupe des champions des clubs arabes. Ils ont amélioré un match nul d’ouverture avec Al-Shabab en battant les Tunisiens de Monastir.

Arsenal est meilleur que les MLS All-Stars, mais Wayne Rooney s’en fiche

Arsenal a fait son show dans le MLS All-Star Game. La compétitivité du match d’exhibition a tendance à varier d’une année à l’autre, mais Arsenal a fait en sorte que l’équipe bricolée de joueurs de la MLS ait l’air tellement hors de sa profondeur que de nombreux fans aventureux sont allés jusqu’à suggérer que les joueurs d’Arsenal pourraient être meilleurs que la MLS.

Le moment le plus drôle de la pause All-Star MLS est survenu après le match lui-même, lorsqu’un journaliste a eu l’audace de demander au célèbre manager de DC United et ancien joueur Rooney ce qu’il a personnellement retiré d’un match où il a aligné une équipe pleine de joueurs qui n’avaient jamais a joué ensemble et il a remplacé tout son onze de départ au début de la seconde mi-temps.

« Absolument rien », a bien résumé Rooney.

Mais vraiment, le moment le plus important de la semaine All-Star ? Arsenal est exposé au plus grand spectacle de football américain : Goalie Wars.

Les prolongations dans le championnat Goalie Wars sont une chose très réelle et cela. était. génial. Félicitations au champion, @iwalker42. 💪 pic.twitter.com/5JeJwa04nS – Ligue majeure de football (@MLS) 19 juillet 2023

Casseurs de portes de ligue inférieure

La pré-saison ne concerne pas uniquement les superclubs. Les équipes de la ligue inférieure ont également leurs matchs amicaux et leurs matchs de mise au point. Et non, nous ne parlons pas ici de Wrexham, qui a connu sa propre pré-saison avec une lourde défaite contre Chelsea, une grosse victoire contre LA Galaxy II, une coûteuse contre Manchester United dans laquelle Paul Mullin a été blessé. , et un match nul avec la deuxième équipe de l’Union de Philadelphie.

Non, nous parlons du Gateshead FC ! Jouant dans la Ligue nationale dont Wrexham vient de remporter la promotion, la pré-saison est loin d’être faste et glamour pour le club du nord de l’Angleterre. Mais ils ont encore des matchs amicaux d’été. Au moins, ils le font quand ces matchs amicaux ne sont pas interrompus à cause d’un gars dans un corbillard conduisant sur le terrain et faisant des beignets.

Gateshead jouait un match amical de pré-saison ce soir à Dunston … jusqu’à ce que cela se produise juste après la mi-temps 🤯 pic.twitter.com/l003TLA3Vv – Danny Jamieson (@DannyJamieson) 21 juillet 2023

Le match se déroulait au stade du Dunston UTS FC, où les deux pilotes ont apparemment franchi plusieurs portes et clôtures afin de protester de manière créative, jetant des pamphlets par les fenêtres de leurs voitures avant de s’enfuir.

Le match a été annulé et la police a évacué le stade, mais toute l’épreuve restera probablement comme le match de pré-saison le plus étrange de l’été, et le genre de bizarre qui fait un excellent nettoyant pour le palais avec la saison européenne fermement en vue.