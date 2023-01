Premier League: retombées de Chelsea, nouvelles de l’équipe et préparation du week-end derby – en direct

Les évènements clés il y a 1h Préambule

il y a 3 m 06h36 HNE L’emailer Colin Mackay fait certainement le gros du travail sur cette fonction de cartes rouges. Il est de retour avec un autre. “Et, bien sûr, Graeme Souness pour ses débuts avec les Rangers.” De wikipedia: Souness’ carrière de joueur à Ibrox a commencé de façon peu propice. Ses débuts en compétition – lors du match d’ouverture de la saison 1986-1987, contre Hibernian dans sa ville natale d’Édimbourg – l’ont vu expulsé après deux cartons jaunes dans les 34 premières minutes. Et, en remontant dans les archives, une édition 2005 de The Knowledge mentionne Souness et ajoute une nouvelle tournure : les départs les plus rapides. L’envoi le plus rapide des débuts Lire la suite



il y a 12 mois 06.27 HNE Sur Twitter, JWB ajoute quelques détails sur le premier carton rouge de Joe Cole. «Laurent Koscielny a été expulsé à la dernière minute du même match qui a vu Joe Cole se diriger vers un bain précoce. Koscielny a reçu deux cartons jaunes en autant de minutes d’arrêt de jeu. Ironiquement, c’est Koscielny lui-même qui a reçu le défi digne d’un carton rouge de Cole à la dernière minute du temps d’arrêt de la première mi-temps. Ce furent des moments grisants pour Liverpool. Roy Hodgson aux commandes et David Ngog à la tête de l’attaque. Pour être juste, le Français a mis les Reds devant avant la fin du match 1-1. Joe Cole “dévasté” après un carton rouge pour ses débuts en championnat de Liverpool Lire la suite



il y a 18 mois 06.21 HNE Une autre entrée pour “des débuts qui ont mal tourné” de Colin Mackay par courriel. “Gervinho a été expulsé de manière mémorable lors de ses débuts après une altercation avec le gentil Joey Barton.” Ah, oui, j’ai oublié celui-ci. Newcastle United 0-0 Arsenal | Rapport de match de Premier League Lire la suite



il y a 23 mois 06.17 HNE Le patron d’Aston Villa, Unai Emery, veut une grande réponse de ses joueurs contre Leeds ce soir après la sortie humiliante de la FA Cup le week-end dernier en League Two Stevenage. Villa entre dans le match 11e du tableau et la victoire les mettrait à égalité avec Chelsea avec 25 points. Emery : « Oui, ils [the fans] étaient en colère, mais les joueurs aussi. Nous devons être ensemble, nous devons utiliser ce match pour essayer de montrer différents mouvements. Nous avons l’opportunité de montrer à tout le monde que nous pouvons changer après notre défaite. Mais ce n’est pas seulement en parler, c’est travailler, prendre ses responsabilités, faire preuve d’énergie, être positif. Unai Emery s’adresse aux journalistes lors d’une conférence de presse au terrain d’entraînement de Bodymoor Heath. Photographie : Neville Williams/Aston Villa FC/Getty Images « Lorsque vous faites des erreurs, vous pouvez devenir un peu contrarié. Cela peut transmettre de l’énergie négative. Je veux le changer au début. Nous devons rester calmes et rester concentrés. Dans un mauvais moment, nous devons nous en tenir à un plan de match et l’utiliser avec une bonne énergie.



il y a 32 mois 06.07 HNE Harry Kane est le meilleur buteur de l’histoire du derby du nord de Londres avec 14 buts. Et une seule fois en huit matchs à domicile contre Arsenal en Premier League, il n’a pas réussi à marquer. Avant le choc des Spurs avec les Gunners dimanche, Max Rushden suggère que nous devrions tous arrêter ce que nous faisons et réfléchir à quel point Harry Kane est bon. Harry Kane est trop bon pour être mesuré par des médailles et des trophées | Max Rushden Lire la suite



il y a 40 m 05h59 HNE Il ne s’agit pas uniquement de la Premier League ce week-end. Une foule exceptionnelle de 29 000 personnes sera là pour voir Ipswich accueillir Plymouth samedi. Nick Ames prépare le terrain pour la confrontation de League One. Plymouth vise à renverser l’histoire à Ipswich dans une bataille de promotion titanesque Lire la suite



il y a 48 mois 05h51 HNE Des débuts qui ont mal tourné. Si la BBC ne le fait pas, Sky le fera. En plus du premier départ calamiteux de Jonathan Woodgate pour le Real Madrid et du carton rouge de Joe Cole lors de ses débuts en Premier League pour Liverpool, João Félix a été expulsé hier soir à Chelsea. Jonathan. Joé. João. C’est “La malédiction du J”. Ou quelque chose. Un pour The Knowledge probablement. Quelqu’un peut-il penser à d’autres qui ont vu rouge à leurs débuts? Points supplémentaires s’ils s’appelaient Juan, Jim ou Jeffrey.



il y a 1h 05h43 HNE Si tu étais sorti hier soir ou peut-être en regardant le billard, je vais bruisser mon journal, prendre une gorgée de thé et vous dire que « Chelsea a encore perdu ». Jacob Steinburg était à Craven Cottage pour voir Graham Potter faire toutes sortes de visages étranges. Graham Potter dit que Chelsea “souffre” mais plaide pour la patience Lire la suite



il y a 1h 05h35 HNE Vous voulez une analyse des 10 rencontres de Premier League du week-end? C’est ici. Parmi les vedettes figurent Marcus Rashford, Son Heung-min, Philippe Coutinho et Frank Lampard. Premier League : 10 choses à surveiller ce week-end Lire la suite



il y a 1h 05.29 HNE Sortons de la station avec de bonnes vieilles rumeurs de transfert de football. “Les peluches d’aujourd’hui sont extrêmement fatiguées” est une incitation que vous ne pouvez certainement pas ignorer. Rumeurs de transfert de football : Messi rejoindra Ronaldo en Arabie Saoudite ? Lire la suite