Premier League : les principales tendances révélées pour la saison 2021/22 | Nouvelles du football

Après qu’une campagne scintillante de Premier League ait atteint sa finale dimanche, nous révélons les principales tendances qui ont façonné la saison.

Orientation jeunesse

Une chose est sûre, les onze de départ ont rajeuni ces dernières années – mais cette tendance commence-t-elle à s’inverser ?

L’âge moyen des onze de départ de la division a chuté pendant quatre saisons consécutives, passant de près de 28 ans en 2016/17 à 27 ans en 2020/21, mais a rebondi à un sommet de trois ans à 27,28 ans cette saison.

Les équipes reviennent-elles à l’expérience plutôt qu’au développement ?

Arsenal a subi une baisse de forme coûteuse à la fin de la saison pour se retirer du top quatre avec une défaite contre Newcastle lors de l’avant-dernière ronde de matchs, de nombreux critiques suggérant que leur jeune équipe manquait d’expérience pour voir la qualification de la Ligue des champions au cours de la doubler.

En effet, les Gunners n’étaient pas seulement la plus jeune équipe de la Premier League avec un âge moyen de départ de seulement 24,84 ans, ils étaient les plus jeunes d’une année entière – avec la deuxième équipe la plus jeune, Brentford, pesant 25,85 ans.

Les clubs qui alignent de jeunes équipes prévoient clairement de favoriser le développement au fil du temps pour réussir. À l’inverse, les équipes plus âgées citeront que les équipes les plus performantes ont en moyenne environ 27 ans.

Si vous recherchez “Liverpool” dans le tableau ci-dessous, vous verrez les premières équipes en 2014/15, 2015/16 et 2017/18 se classer parmi les plus jeunes.

Au fur et à mesure que ces joueurs ont mûri, ce développement a abouti à un titre de Ligue des champions en 2018/19, puis a mis fin à leur interruption de 30 ans sans titre de champion il y a deux ans.

Le graphique ci-dessous révèle une corrélation claire entre le succès et l’âge moyen de 27 ans – incarné par le record de 100 points de Manchester City en 2017/18 avec un âge moyen de 26,89 ans.

À partir de là, nous pouvons voir que seul Tottenham a obtenu plus de points en une saison qu’Arsenal avec une moyenne d’âge inférieure à 25 ans, sur la période de 11 ans – récoltant 70 points en 2015/16.

Pendant ce temps, Manchester City et Liverpool, qui se battent pour le titre, semblent dériver au-delà de la moyenne historique.

Appuyez sur les statistiques !

Vous voulez savoir quelle équipe a le plus récupéré le ballon dans le tiers médian ? Ou peut-être qui a tiré le plus de centres dans la surface adverse ? Découvrez le graphique interactif ci-dessous…

Joueur de la saison

En plus du drame du dernier jour impliquant la course au titre, la bataille des quatre premiers, la lutte pour la relégation, le Golden Boot et le Golden Glove, le vainqueur du Sky Sports Power Rankings – qui est décerné au joueur qui collecte le plus de points au cours de la saison en fonction de 35 statistiques de la journée – sont également descendues sur le fil.

Mohamed Salah avait mené la table pendant la majorité de la saison, mais Heung-Min Son a grimpé en flèche au cours de la seconde moitié de la saison pour entrer dans le dernier match au sommet, tandis que Kevin De Bruyne a produit une poussée à couper le souffle pour créer un trois -course de chevaux.

Les arrières latéraux Trent Alexander-Arnold et Joao Cancelo avaient également été à la périphérie de la course, mais Son a devancé ses rivaux après son doublé de la dernière journée lors de la victoire 5-0 contre Norwich relégué pour devenir le septième champion du Power Rankings et rejoindre le géants de la statistique dans notre temple de la renommée.

Son a été impliqué dans un record de 23 buts sans pénalité au cours de la campagne et a produit une série de performances à couper le souffle.

Performances de la saison

En utilisant l’algorithme Power Rankings, la meilleure performance de cette saison a été la masterclass à quatre buts de De Bruyne contre les Wolves ce mois-ci – son coéquipier Gabriel Jesus (vs Watford) et les deux triplés de Cristiano Ronaldo (vs Tottenham et Norwich).

Le tableau ci-dessous classe les 10 470 performances cette saison (à l’exclusion de tout run-out “inutile”) et – pour vous éviter de parcourir 1 011 pages – la performance de Kasper Schmeichel lors de la défaite 6-3 contre Manchester City en décembre est la pire performance de ce trimestre. , avec la mauvaise performance d’Aymeric Laporte contre Crystal Palace en octobre, classée comme la pire sortie de terrain.

L’équipe de la saison

Basé sur le même algorithme, le XI de Premier League le plus performant compte cinq joueurs de Liverpool, trois de Manchester City, deux de Tottenham et un d’Arsenal.

Peu de gens renifleraient ce line-up, rempli de géants statistiques: Alisson, Virgil van Dijk, Joel Matip, Alexander-Arnold, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Bukayo Saka, Salah, Harry Kane and Son.

Fait intéressant, Saka a fait la coupe aux dépens de Bruno Fernandes lors de la dernière journée.

Qui a couvert le plus de terrain ?

Norwich a connu des difficultés cette saison et beaucoup pourraient décrire leur campagne comme ayant beaucoup d’efforts mais un manque de mordant. Eh bien, les Canaries ont couru plus loin que toute autre équipe cette saison – leur éthique de travail ne peut donc pas être remise en question.

Fait intéressant, Leeds a considérablement chuté dans cette métrique alors que le club luttait pour maintenir le classement élevé de la saison dernière, avec plusieurs lourdes défaites incitant le conseil d’administration à éliminer Marcelo Bielsa et à nommer Jesse Marsch à la barre.

Cependant, certaines choses ne changent jamais : Leeds reste dans une ligue à part pour les sprints avec 6 495 au cours de la campagne – plus de 1 000 de plus que Manchester United, deuxième au classement.

À l’autre bout de l’échelle, Crystal Palace s’est à nouveau classé parmi les dernières équipes de cette métrique, mais comble l’écart alors que Patrick Vieira supervise la refonte de l’équipe qui a également considérablement réduit l’âge moyen du onze de départ.

En termes de joueurs, le bourreau de travail de Southampton James Ward-Prowse a une fois de plus dominé le peloton avec 417 km, suivi du maestro aérien de West Ham Tomas Soucek et du milieu de terrain de Brentford Christian Norgaard.

Parmi les autres notables parmi les 10 premiers figurent Declan Rice, Fernandes et Kane – prouvant que son rythme de travail n’a pas baissé comme son score l’a fait au début de la saison après que son déménagement estival à Manchester City ne se soit pas matérialisé.

L’année de…

Au cours des saisons précédentes, nous avons vu les projecteurs passer des attaquants à des positions moins glamour et plus profondes – comme ce fut le cas avec le milieu de terrain défensif, comme N’Golo Kante lors de la saison victorieuse de Leicester.

Cette lumière a progressivement brillé plus fort sur les arrières latéraux offensifs et ils font toujours partie intégrante du développement tactique.

Cependant, les ailiers inversés ont volé la vedette cette saison avec Salah et Son qui se sont affrontés dans la course Golden Boot jusqu’au dernier jour.

Le 12ème homme revient !

Quelque chose d’assez unique s’est produit la saison dernière au milieu de la tourmente de la pandémie et des stades vides : plus d’équipes ont gagné sur la route que sur le terrain – la première fois que cela se produisait en 133 ans depuis la création de l’élite anglaise.

Les marges entre une victoire à domicile ou à l’extérieur étaient presque exactement égales, suggérant que l’avantage à domicile a été neutralisé et prouvant sans doute la puissance du soutien à domicile avec un ensemble complet de fans et soulignant comment le 12e homme stimule vraiment les équipes.

Cette saison, l’avantage du terrain est revenu à la vitesse supérieure, les équipes visiteuses n’ayant remporté que 34 % des matchs, contre 40 % la saison dernière. Malgré cela, il est toujours impossible d’échapper au fait que l’avantage du terrain reste généralement en déclin et qu’il est en baisse constante depuis 1888.

Top deux domination

Manchester City a dominé pendant deux années solides jusqu’à ce que Liverpool atteigne son apogée en 2018/19 et dirige City sur le fil avant de les écarter lors de la campagne suivante. Le sommet de la ligue est désormais contrôlé par les deux clubs pendant trois des quatre dernières saisons.

Comme ce fut le cas en 2019, cette campagne a livré une autre confrontation de la dernière journée avec un seul point divisant les titans en lutte pour le titre. Cela ne s’est produit qu’à neuf reprises depuis la création de la ligue en 1992.

Un autre facteur est la domination pure et la musculature croissante des clubs. En termes de qualité, le tableau ci-dessous montre le total des points combinés des deux meilleurs clubs et révèle un gouffre qui se creuse au sommet – rompu uniquement par la saison inférieure de Liverpool la saison dernière lorsque Manchester United a décroché la deuxième place.

Presse haute et ligne haute

Le terme «ligne haute» ou le stratagème tactique pour l’exploiter a été fréquemment utilisé ces dernières saisons, généralement lors de l’analyse des styles de jeu de Liverpool et de Manchester City. Peut-on mesurer cela ? Nous pouvons…

La « distance de départ » est une statistique qui mesure à quelle distance moyenne les équipes commencent les séquences de passes, ce qui donne une indication très claire de la hauteur de jeu de l’équipe.

Sans surprise, Liverpool est en tête de la division dans cette métrique avec une moyenne de 45,5 m – ayant avancé d’un mètre supplémentaire par rapport à la moyenne de la saison dernière – tandis que Manchester City se classe deuxième avec 45,4 m, ce qui correspond essentiellement à sa moyenne du dernier trimestre.

D’autres résultats notables incluent Brighton au troisième rang, suivi de Chelsea, Southampton et Arsenal, tandis que Burnley relégué – traditionnellement considéré comme une équipe profonde – a égalé Manchester United. Pendant ce temps, Leicester a reculé le plus loin ce trimestre, chutant de 1,2 m plus profondément en moyenne.

Ainsi, en moyenne, les équipes de Premier League se sont éloignées en moyenne de 41,6 millions du but cette saison, ce qui équivaut à une augmentation de 0,3 par rapport à la saison dernière et suggère que la tendance à pousser plus haut reste à la hausse.

Lié aux styles de jeu avancés, il y a la «défense par l’avant»: presser, contre-presser ou «gegenpresser».

Alors que Liverpool en est synonyme, utilisant ses trois milieux de terrain centraux tenaces et sa ligne de front assidue, de plus en plus d’équipes se font remarquer.

De nouvelles mesures avancées mesurent cette activité en détail et les « rotations élevées » – qui sont définies comme des séquences de passes qui commencent en jeu ouvert et commencent à 40 m ou moins du but de l’adversaire – sont en augmentation depuis quatre saisons consécutives.

En fin de compte, gagner des chiffres d’affaires élevés aide à empêcher les adversaires d’exposer des lignes hautes – c’est pourquoi les deux mesures fonctionnent souvent en tandem. Par conséquent, il n’est pas surprenant de voir Liverpool, Manchester City et Brighton en tête de liste ce trimestre.

En fait, Liverpool a enregistré la plus forte hausse de la saison dernière (+76), tandis que Newcastle (+73), Crystal Palace (+59), Brighton (+56) et Arsenal (+55) ont également été plus efficaces pour se retourner. possession dans les zones avancées au cours de cette campagne. Ce n’est peut-être pas un hasard si tous les clubs référencés ont montré des améliorations notables cette saison.

Les attaquants anglais en difficulté ?

Les attaquants anglais ont marqué 142 buts en Premier League cette saison, près du plus bas historique de 136 établi en 2012/13 – mais qu’y a-t-il derrière ce déclin ?

Ce maigre retour est loin du record absolu de la saison de 451 marqués en 1993/94 – même en tenant compte du moment où la ligue comprenait 22 équipes et clubs a disputé des campagnes de 42 matchs.

Les buts marqués par les attaquants anglais sont en baisse depuis la création de la ligue en 1992, avant qu’un léger rebond ne revienne au creux de cette saison.

Appuyez sur l’onglet “minutes jouées” sur le graphique interactif ci-dessous et la cause principale du déclin devient claire : la diminution du temps de jeu, qui a atteint un niveau record en 2018/19.

Cependant, il y avait eu une récente résurgence en quelques minutes au cours des deux dernières saisons, avec Kane, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Jamie Vardy, Dominic Calvert-Lewin, Tammy Abraham (à Chelsea), Ollie Watkins, Callum Wilson et Danny Ings profite de périodes soutenues ou de forme.

Mais 2021/22 a vu de nombreuses stars frapper des plaques rocheuses, notamment Rashford et Sancho, tandis que Vardy, Calvert-Lewin et Patrick Bamford ont tous passé des périodes considérables sur la touche avec des problèmes de blessures.

Pour aggraver les choses, Kane a frappé une course stérile devant le but après l’échec de son transfert estival à Manchester City, n’ayant marqué qu’un seul but en Premier League début décembre – mais le joueur de 28 ans a retrouvé la forme et a marqué 16 buts en championnat. depuis qu’Antonio Conte a remplacé Nuno Espirito Santo à la barre en novembre.

Dépenses de transfert

Enfin, nous terminons avec les tendances des dépenses de transfert. En termes de dépenses, deux clubs de haut niveau sous surveillance ouvrent la voie cette saison à Arsenal et à Manchester United, déversant respectivement 156 millions de livres sterling et 133 millions de livres sterling sur les deux fenêtres.

La dépense suggère l’ambition de combler l’écart sur les trois premiers, mais alors qu’Arsenal a réduit l’âge moyen et investi dans la jeunesse tout en s’appuyant sur les retours de la saison dernière, on ne peut pas en dire autant de Manchester United.

Si vous cliquez sur l’onglet des dépenses nettes dans le graphique interactif ci-dessous, Newcastle se hisse à la deuxième place derrière les Gunners pour les dépenses globales sur les nouvelles recrues après leur prise de contrôle, ce qui a conduit Eddie Howe à prendre les commandes et le club a dépensé 118 millions de livres sterling sur les revenus pendant la fenêtre d’hiver.

Les chiffres suggèrent qu’Arsenal et United ont du pain sur la planche pour garder une longueur d’avance sur l’ambition et l’investissement des Magpies, tandis que Palace a également fait preuve de beaucoup d’ambition avec une dépense nette de 88 millions de livres sterling, ce qui s’est traduit par un succès sur le terrain.