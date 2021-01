Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a appelé à une réduction du nombre de clubs de la Premier League et de la Ligue anglaise de football (EFL) pour améliorer la qualité de la compétition au milieu des discussions sur une Super League européenne séparatiste.

Le concept d’une Super League, en tant qu’alternative à la Ligue des champions phare de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a été lancé pendant des années, mais les spéculations se sont multipliées ces deux dernières années.

La FIFA a déclaré que les joueurs qui participeraient à toute Super League européenne séparatiste seraient bannis des compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du monde.

Le journal The Times a déclaré avoir vu une proposition pour la Super League qui décrivait des plans pour une compétition avec 15 membres fondateurs et cinq autres clubs se qualifiant chaque année.

Le plan prévoit que les 20 clubs seront divisés en deux groupes de 10 et joueront entre 18 et 23 matches européens par saison. Mais Guardiola a refusé d’être impliqué dans une discussion à ce sujet et a déclaré qu’il était important de renforcer les ligues nationales.

« J’ai le sentiment que nous ne pouvons pas perdre ce que signifient les ligues locales – ce que signifie jouer la FA Cup … ce que cela signifie de jouer dans les ligues », a déclaré Guardiola avant le choc de la FA Cup samedi avec Cheltenham Town. (Samedi à 12h30 HE, en direct sur ESPN +).

« Ce que nous devons faire, c’est rendre chaque ligue européenne plus forte que ce qu’elle est, moins d’équipes, de meilleurs championnats, une meilleure Ligue un, une meilleure Ligue deux, une meilleure Premier League avec moins d’équipes dans chaque compétition. Aller à la qualité plutôt qu’à la quantité.

«Il faut faire une super Premier League … pour cela, il faut réduire les équipes. Mais on ne peut pas tuer les divisions inférieures ou la Premier League.

« C’est quelque chose de si important. Il ne s’agit pas d’autres avantages, mais de l’importance sentimentale d’avoir sa propre ligue pour chaque pays. »