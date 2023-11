Premier League : le VAR s’avère être un divertissement au box-office mais à quel prix pour l’action ?

CNN

Quand le première ligue a mis en œuvre pour la première fois l’arbitre assistant vidéo (VAR) au début de la saison 2019-20, le l’importance actuelle de la technologie dans le discours autour du déroulement des matchs et de son impact sur le football aurait sûrement été proche du pire des cas.

Dans un match idéal, les arbitres et les officiels devraient rester largement discrets, n’intervenant dans le jeu que lorsque cela est absolument nécessaire et en veillant à éviter de devenir le centre d’attention avec une décision qui pourrait changer la donne.

Le VAR était uniquement destiné à compléter cet idéal, en aidant à éliminer un petit nombre d’erreurs déterminantes dans le match, inévitables au cours d’une saison dans un sport à grande vitesse et aux enjeux élevés.

Au lieu de cela, quatre ans après ses débuts en Premier League, la technologie est apparemment devenue le principal sujet de discussion plutôt que le football lui-même.

Pendant des jours, voire des semaines, après un match, les décisions erronées sont continuellement disséquées lors des conférences de presse et minutieusement examinées dans les colonnes des journaux.

Les matchs, les joueurs, les tactiques et les classements semblent devenir une note secondaire, éclipsés par un désir insatiable de controverse qui accompagne inévitablement un système imparfait.

L’introduction d’une technologie de hors-jeu semi-automatisée, qui utilise l’intelligence artificielle pour aider à suivre les membres des joueurs, aurait probablement pu faciliter la vie des officiels, mais la Premier League n’utilise pas ce système, bien qu’il ait été introduit lors de la Coupe du monde 2022 et son déploiement en Ligue des Champions, en Serie A et en Liga.

L’exaltante victoire 4-1 de Chelsea contre Tottenham lundi – un match qui a vu cinq buts annulés ou refusés, deux cartons rouges et 21 minutes de temps additionnel – était la dernière d’une liste croissante de matches de Premier League cette saison avec VAR comme principal protagoniste.

Glyn Kirk/AFP/Getty Images La victoire de Chelsea contre Tottenham a impliqué un certain nombre de décisions importantes du VAR.

Après le match, le manager de Tottenham, Ange Postecoglou, a admis qu’il était de plus en plus frustré par l’impact du VAR sur les matchs.

“Je l’ai déjà dit, je n’aime pas ça”, a déclaré Postecoglou aux journalistes après le match. «Je n’aime pas rester debout. Je n’aime pas que tout le théâtre attende des décisions, mais je sais que je suis dans le désert à ce sujet, je suis un peu seul.

« Au cours de mes 26 années d’existence, j’ai toujours été prêt à accepter la décision de l’arbitre ; bon, mauvais ou autre et j’ai eu des chocs dans ma carrière, et j’en ai eu quelques-uns aussi, mais j’accepterais ça parce que je voulais juste que le jeu soit joué.

«Quand nous nous plaignons des décisions chaque semaine, c’est ce qui va se passer. Les gens vont tout examiner minutieusement pour s’assurer qu’ils sont sûrs que tout est correct – et même à la fin, nous ne sommes toujours pas satisfaits.

“Alors qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous allons voir beaucoup de gens rester debout et je pense que cela ne fait que diminuer l’autorité de l’arbitre. Vous ne pouvez pas me dire que les arbitres contrôlent les matchs désormais, ce n’est pas le cas. Le contrôle est en dehors de cela, mais c’est ainsi que se déroule le jeu, donc vous devez l’accepter et simplement essayer de gérer cela.

Alors que Postecoglou se montrait cinglant sur la façon dont le VAR avait changé les matches de football, admettant qu’il était peut-être un peu « old school », il était au moins rafraîchissant d’entendre un manager ne se plaindre des décisions qui allaient à l’encontre de son équipe.

Henry Nicholls/AFP/Getty Images La victoire de Tottenham sur Liverpool s’est accompagnée d’un but attribué par erreur par l’équipe de Jürgen Klopp.

Être magnanime à l’égard des décisions d’arbitrage n’est pas un trait que possèdent apparemment de nombreux managers de Premier League.

Après la défaite 1-0 d’Arsenal contre Newcastle dimanche, le manager des Gunners, Mikel Arteta, a qualifié la qualité d’arbitrage en Premier League d'”embarrassante” et de “honte”, avant que le club ne publie une déclaration soutenant la position de l’Espagnol.

“La Premier League est la meilleure ligue au monde avec les meilleurs joueurs, entraîneurs et supporters, qui méritent tous mieux”, peut-on lire dans le communiqué.

“PGMOL doit de toute urgence s’attaquer aux normes d’arbitrage et se concentrer sur l’action qui nous fait tous passer de l’analyse rétrospective, des tentatives d’explications et des excuses.”

CNN a contacté le PGMOL, l’organisme d’arbitrage du football anglais, et la Premier League pour obtenir leurs commentaires.

Arteta a été rejoint dans ses critiques à l’égard des officiels par le manager de Bournemouth, Gary O’Neil, qui a déclaré qu’il avait « renoncé aux arbitres » après qu’une décision de pénalité controversée ait été défavorable à son équipe pour le deuxième week-end consécutif, tandis que le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a déjà a demandé qu’un match soit rejoué cette saison suite au but légitime de son équipe qui n’a pas été marqué contre Tottenham.

La compétence des officiels a été de plus en plus scrutée depuis la mise en œuvre du VAR, de nombreux supporters, joueurs et managers estimant que la mauvaise qualité de l’arbitrage est le principal problème dans les décisions controversées, plutôt que la technologie elle-même.

Charlotte Wilson/Hors jeu/Getty Images Les managers ont critiqué le VAR cette saison.

L’ancien chef du PGMOL, Keith Hackett, a décrit le niveau actuel de l’arbitrage comme « lamentable, tant au milieu qu’au milieu. [of the pitch] et salle VAR à Stockley Park.

En réponse à un utilisateur de X, anciennement Twitter, Hackett a déclaré qu’il y avait actuellement « de l’incompétence et un manque de leadership » au PGMOL.

Depuis l’introduction du VAR, les fans, les joueurs et les experts ont régulièrement réclamé plus de transparence dans le processus décisionnel, un peu comme les systèmes utilisés dans le rugby et le cricket, mais les autorités continuent de s’opposer à cette idée.

“Lukas Brud, vous avez tort”, a ajouté Hackett, en réponse aux commentaires du chef de l’International Football Association Board, l’instance dirigeante qui détermine les règles du football mondial, qui a déclaré que la diffusion en direct des communications VAR aux fans serait trop “chaotique”.

À l’avenir, il est difficile de voir la controverse s’apaiser de si tôt. Quoi que la Premier League et PGMOL aient en tête pour le développement du VAR, ce n’était sûrement pas cela.