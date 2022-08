Premier League | Le manager de West Ham, David Moyes, confirme l’offre pour Lucas Paqueta

L’entraîneur de West Ham United, David Moyes, a confirmé que le club avait fait une offre pour le milieu de terrain offensif de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta.

S’adressant à The Athletic, Moyes a déclaré qu’ils avaient décidé de signer Paqueta. Il a également déclaré que l’international brésilien avait un bon pedigree.

“Je ne parlerai pas de lui mais je peux vous dire que nous avons fait une offre pour lui.”

«Il peut jouer en tant que numéro 10, huit, et il joue assez souvent en tant que faux neuf pour le Brésil. Je pense que son pedigree est vraiment bon.

“Pedigree ne garantit pas toujours que cela fonctionne, mais vous espérez que cela l’aidera à s’améliorer éventuellement”, a déclaré Moyes.

Paquets a été en pleine forme pour les géants français et a marqué neuf buts et six passes décisives pour eux la saison dernière. Il a été récemment rapporté que The Hammers avait soumis une offre d’une valeur de 40 millions d’euros (39,93 millions de dollars) à Lyon pour Paqueta.

Cependant, le manager de West Ham, Moyes, a également confirmé le rapport selon lequel le club avait fait une offre pour le joueur de 24 ans, qui avait également été précédemment repéré par Newcastle United.

Paqueta a longtemps été lié à un déménagement à Newcastle United où vole son ancien coéquipier lyonnais Bruno Guimaraes. Parallèlement à cela, Arsenal a également manifesté son intérêt pour l’international brésilien. Cependant, l’accord avec West Ham semble assez prometteur pour l’international brésilien.

West Ham a tout à fait besoin d’un milieu de terrain car Moyes a confirmé qu’ils avaient tenté de signer Kalvin Phillips en janvier depuis Leeds United et avaient également présenté une offre améliorée pour Hans Vanaken.

Au total, West Ham a signé sept signatures au cours du mercato estival de cette année, Emerson Palmieri étant le dernier en date. Cependant, Moyes a fait remarquer qu’ils avaient du mal à signer leurs principaux objectifs car les joueurs ne considèrent pas les Hammers comme un grand club.

“Nous avons dit:” Nous avons besoin de ce (joueur) pour faire de nous une équipe parmi les six premières. C’est la difficulté que nous avons rencontrée cette saison.

« Ai-je perdu le compte du nombre d’enchères ? Je dirais probablement oui. Nous avons fait des offres pour beaucoup de joueurs et si je vous disais qui, vous éclateriez de rire et diriez : « Vous plaisantez », a déclaré Moyes.

