Premier League: le but de Julian Alvarez donne à Manchester City une victoire 1-0 sur Newcastle United

Une superbe frappe du milieu de terrain Julian Alvarez a donné à Manchester City une victoire 1-0 sur Newcastle United lors de leur premier match à domicile de la nouvelle saison de Premier League, clôturant une soirée de célébration du triplé de la saison dernière au stade Etihad.

Les trophées de la Premier League, de la Ligue des champions et de la FA Cup ont tous été affichés sur le terrain avant le coup d’envoi, après quoi City a largement dominé Newcastle d’Eddie Howe, dont les propres aspirations au titre ont subi un revers en début de saison.

Pep Guardiola a choisi Phil Foden pour remplacer Kevin De Bruyne, blessé, et l’international anglais de 23 ans a répondu avec une performance d’homme du match alors qu’il endossait le fardeau de créer des occasions pour les champions.

Après une première demi-heure au cours de laquelle l’équipe locale a dominé la possession, Alvarez a ouvert l’impasse à la 31e minute lorsque Foden l’a choisi sur le bord de la surface, et l’Argentin a lancé un tir puissant sur Nick Pope et dans le filet.

Newcastle a accéléré le rythme en seconde période, mais c’est City qui a eu les meilleures chances, bien que l’attaquant Erling Haaland ait semblé mal à l’aise car il n’a pas réussi à marquer malgré un certain nombre d’opportunités créées pour lui par Foden.

Les visiteurs ont finalement réussi à commencer à exercer une certaine pression au cours des 15 dernières minutes, mais malgré un meilleur jeu offensif, ils ont encore du mal à créer des tirs au but.

Le remplaçant Callum Wilson a gâché une glorieuse contre-attaque lorsqu’il a choisi la poche de Rodri au milieu de terrain, mais il n’a pas pu façonner un angle pour une course au but, et lorsque le tir est finalement venu pour Harvey Barnes, cela n’a guère dérangé Ederson.

City a presque saisi une seconde lorsque Foden a lancé un tir tardif dans le but alors que son équipe a tenu bon pour des victoires consécutives en championnat pour commencer sa saison et étendre son record à 17 victoires à domicile dans toutes les compétitions.

« J’aime jouer là-bas, j’espère qu’à l’avenir je pourrai jouer plus de matchs là-bas et montrer aux gens ce que je peux faire », a déclaré Foden à propos de son rôle de meneur de jeu dans une interview télévisée.

« Le manager m’a parlé plusieurs fois, il m’a dit de rester patient, ‘Tu t’entraînes toujours très bien et tu travailles dur et tu auras tes opportunités à l’avenir’, et maintenant je suis à la hauteur, je suis Plus que content. »

L’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, a eu peu de plaintes après avoir vu son équipe dominée pendant les 90 minutes.

« C’était un match difficile comme nous le savions. C’est une équipe d’élite. Nous avons fait de notre mieux pour exécuter notre plan, nous avons fait mieux en seconde période, mais quand les moments sont venus, nous n’étions pas assez cliniques », a-t-il déclaré à TNT.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)