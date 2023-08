Premier League: l’attente de Mauricio Pochettino se poursuit alors que Chelsea perd contre West Ham

L’attente du nouveau patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, pour une première victoire se poursuivra pendant au moins cinq jours de plus alors que son équipe flattait de tromper lors d’une défaite 3-1 à West Ham United dimanche.

Une tête de Nayef Aguerd, un but de Michail Antonio à la pause et un penalty tardif de Lucas Paqueta ont assuré la victoire à West Ham qui a terminé avec 10 hommes après qu’Aguerd ait été expulsé pour un deuxième carton jaune au milieu de la seconde période.

Les deux premiers buts de West Ham ont été aidés par le débutant James Ward-Prowse qui a signé de Southampton ce mois-ci.

Chelsea a annulé le but d’Aguerd avec un égaliseur bien pris par Carney Chukwuemeka à la 28e minute et n’avait qu’à se blâmer pour la défaite alors qu’ils dominaient la possession, rataient des occasions et voyaient un penalty d’Enzo Fernandez sauvé.

Pochettino a envoyé Moises Caicedo, le dernier grand argent du club, dans le but de sauver quelque chose, mais il a donné le penalty qui a scellé le sort de son équipe.

West Ham a quatre points lors de ses deux premiers matchs avec Chelsea, qui accueillera Luton Town vendredi prochain, sur un.

Chelsea a dépensé environ 325 millions de livres (414 millions de dollars) pour huit joueurs jusqu’à présent dans la fenêtre de transfert, portant leurs dépenses totales depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital ont pris le relais en mai 2022 à près de 800 millions de livres.

Les mélanger sera cependant un défi pour l’ancien manager de Tottenham Hotspur et du Paris St Germain.

« C’est le début de la saison et c’est le processus », a déclaré Pochettino. « Pour le moment, nous devons être plus cliniques et marquer plus de buts lorsque nous créons les occasions. »

Son équipe a parfois épinglé West Ham dimanche, en particulier dans une première mi-temps dominante, mais alors que les hôtes faisaient confiance à leur système, Chelsea a clairement besoin d’une identité.

Toutes les dépenses du monde ne peuvent pas légiférer pour une mauvaise défense et le premier but de West Ham est venu de la formule la plus simple. Ward-Prowse a balancé sur un corner et Aguerd s’est levé sans marque pour hocher la tête devant Robert Sanchez.

Chukwuemeka est intervenu pour égaliser avec son pied droit et lorsque Chelsea a reçu un penalty à la 42e minute après la chute de Raheem Sterling, il semblait qu’ils prendraient le contrôle.

Mais Alphonse Areola a deviné juste de repousser l’effort de Fernandez et cela s’est avéré être un moment charnière.

Chelsea a de nouveau été défait trop facilement au début de la seconde période lorsque West Ham a repris possession du ballon et Ward-Prowse a renvoyé Antonio pour surpasser Levi Colwill et a battu Sanchez avec un effort clinique du pied droit.

Aguerd a donné un problème à son équipe avec un deuxième carton jaune inutile pour une faute sur Nicolas Jackson mais West Ham a bien répondu et la journée de Chelsea allait de mal en pis alors que Caicedo, dont les honoraires pourraient devenir un record britannique, a commis une faute sur Emerson dans la surface et La pénalité pour bégaiement de Paqueta a trompé Sanchez.

Chelsea a impressionné contre Liverpool lors du match nul de la semaine dernière, mais la défaite à West Ham a montré qu’ils devront se gélifier rapidement s’ils veulent se battre pour les quatre premiers.

« Je ne peux pas changer mon discours après Liverpool », a déclaré Pochettino. « Nous devions croire au processus et nous devons rester calmes. »

