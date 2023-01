Premier League: l’arbitre assistant sikh-pendjabi Bhupinder Singh Gill entre dans l’histoire du football anglais | Nouvelles du football

Bhupinder Singh Gill est entré dans l’histoire lors de l’affrontement de mercredi entre Southampton et Nottingham Forest en devenant le premier Sikh à agir en tant qu’arbitre assistant en Premier League.

Le mois dernier, Sky Sports News a annoncé la nouvelle de la nomination historique de Singh Gill, le professeur d’éducation physique faisant la queue aux côtés de son collègue arbitre assistant Marc Perry pour le match de mercredi à St Mary’s. Thomas Bramall était l’arbitre du match pour le match.

Bhupinder est le fils du premier arbitre turbanné de la ligue anglaise de football, Jarnail Singh, qui a dirigé plus de 150 matchs de l’EFL entre 2004 et 2010, mais aucun en Premier League.

Trailblazer Jarnail reste toujours actif en tant qu’arbitre dans la Ligue des comtés combinés ainsi que dans les tournois de la Fédération de football de Khalsa (KFF).

Jarnail, qui a déjà acquis de l’expérience en Premier League en tant que quatrième officiel, rayonnait de fierté alors qu’il assistait au match à St Mary’s pour voir son plus jeune fils entrer dans l’histoire.

“Pour la communauté sikhe et tous les Sud-Asiatiques qui rêvent d’une carrière dans le football, voir Bhupinder officier en Premier League est absolument énorme”, a-t-il déclaré. Nouvelles de Sky Sports.

“En tant que père, vous pouvez imaginer que je suis très fier de voir Bhupinder en Premier League. C’est le rêve de tout père de voir ses enfants réussir, faire mieux qu’eux et en faire plus – que ce soit en termes de vie de famille, d’éducation ou sportive.

“J’espère que la réussite de Bhupinder met en évidence ce que vous pouvez faire avec un travail acharné, des efforts et une passion pour le jeu.

“Son appétit pour cela a été phénoménal ces dernières années et j’espère que lui et mon fils aîné Sunny pourront aider à encourager davantage de Sud-Asiatiques à se lancer dans l’arbitrage.”

S’exprimant avant le match à St Mary’s, Bhupinder, 37 ans, père de deux enfants, a déclaré: “Ce doit être le moment le plus fier et le plus excitant de mon parcours d’arbitre jusqu’à présent, mais je ne me laisse pas emporter car c’est juste une autre étape dans la direction de l’endroit où je veux arriver.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Bhupinder et Sunny Singh GIll sont entrés dans l’histoire ensemble lors de Bristol City vs Nottingham Forest en 2021, quatre jours avant le festival de Vaisakhi.



“Ma famille est également très fière et excitée pour moi. Je ne serais pas dans cette situation sans mon père, qui m’a soutenu tout au long de mon parcours et a été un modèle pour moi.

“J’espère que c’est un autre moment pour inspirer la prochaine génération à s’inscrire à un cours d’arbitrage et à se lancer dans l’arbitrage.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Bhupinder et Sunny Singh Gill ont parlé à Sky Sports News de leurs rêves et de leurs ambitions en Premier League en 2021 alors qu’ils se préparaient à entrer dans l’histoire en tant que première paire de Sud-Asiatiques britanniques à officier dans un match de championnat.



“Mon rêve a toujours été d’atteindre le sommet du jeu, d’être un modèle pour les futurs arbitres et d’encourager plus de personnes d’horizons divers à arbitrer, en particulier d’origine sud-asiatique comme moi.”

Webb : Singh Gill montre ce qui est possible

Image:

Howard Webb dit que Bhupinder Singh Gill est un officiel de talent et un modèle





Howard Webb, arbitre de la finale de la Coupe du monde 2010, a déclaré Sky Sports Nouvelles la Premier League a la chance de pouvoir compter sur un arbitre assistant du calibre de Bhupinder.

Webb vient d’assumer un nouveau rôle en tant que tout premier arbitre en chef de l’organisme responsable de la nomination des officiels de Premier League, Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), et a déclaré que Singh Gill envoie un message d’espoir aux diverses communautés qui aspirent à être dans le jeu.

“La nomination de Bhupinder en Premier League et dans la meilleure ligue du monde montrera à un public encore plus large ce qui est possible pour des personnes d’horizons différents”, a déclaré Webb. Nouvelles de Sky Sports.

“Cela donnera à d’autres Britanniques [South] Les garçons et les filles asiatiques ont l’occasion de voir quelqu’un qui leur ressemble faire quelque chose qu’ils pensaient impossible pour eux auparavant.

“C’est une excellente occasion d’utiliser l’expertise de Bhupinder en tant que modèle, mais aussi pour nous d’avoir sa capacité en tant qu’officiel – parce qu’il est bon dans ce qu’il fait. Il va livrer une grande performance de la même manière que Sunny fait dans la Ligue de football.”

Singh Gills fera partie de la magie de la FA Cup

Cela promet également d’être un week-end inoubliable pour les frères Singh Gill, tous deux en action dans les grands stades lors du troisième tour de la FA Cup.

Bhupinder recevra un accueil fantastique des Punjabi Villans à son retour sur un terrain de Premier League lorsque Aston Villa accueillera la League Two Stevenage à Villa Park dimanche.

Le même jour, Sunny sera acclamé par le groupe de supporters primé Fans for Diversity 2021, les Punjabi Rams, lorsqu’il arbitrera devant ce qui sera probablement la plus grande foule de sa carrière en tant qu’hôte du comté de Derby, Barnsley à Pride Park.

Le fondateur des Punjabi Rams, Pav Samra, a décrit les frères Singh Gill comme des modèles pour les jeunes sud-asiatiques qui illustrent des voies alternatives vers le football.

Webb a ajouté : “Je suis ravi pour eux, je connais la famille depuis longtemps et je suis resté en contact avec eux tout au long de leur carrière d’arbitre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La première femme sikhe de l’histoire parlementaire, la députée Preet Kaur Gill, a déclaré à Sky Sports News Bhupinder que ce serait un moment de fierté pour les Sikhs lorsque Bhupinder et Sunny Singh Gill officieraient dans le même match de championnat.



“Je les ai connus [Bhupinder and Sunny] en tant que jeunes garçons qui n’étaient même pas arbitres mais voyaient leur père comme un pionnier et voulaient suivre ses traces.

“Je suis ravi qu’ils aient ces opportunités et qu’ils puissent montrer à d’autres aspirants officiels ce qui est possible et je sais qu’ils vont faire un excellent travail.”

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, d’articles et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire Sud-Asiatiques dans le football sur skysports.com et restez à l’écoute de Sky Sports News et nos plateformes numériques Sky Sports.