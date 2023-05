Premier League, LaLiga et plus : les enjeux de ce week-end

Barcelone est sur le point de remporter son premier titre en Liga en quatre saisons. Angel Martinez/Getty Images

C’est cette période de l’année où les titres, les promotions et les relégations sont décidés dans les meilleures ligues d’Europe, et ce week-end apporte de nombreux matchs cruciaux à suivre dans la Premier League anglaise, la Liga espagnole et la Bundesliga allemande. Nous avons également les demi-finales des éliminatoires du championnat EFL, alors que quatre équipes se disputent la dernière place de promotion en Premier League la saison prochaine.

La course au titre de Premier League à deux chevaux entre Manchester City et Arsenal touche à sa fin, tandis que la bataille pour la qualification en Ligue des champions se poursuit juste en dessous alors que Newcastle United, Manchester United et Liverpool visent tous une place parmi les quatre premiers. Pendant ce temps, à l’extrémité du tableau, la relégation reste une menace réelle pour plusieurs clubs, dont les champions 2015-16 Leicester City et Everton, qui n’ont jamais perdu leur statut de premier plan.

En Espagne, Barcelone pourrait être couronné champion de LaLiga avant même de taper dans un ballon ce week-end, tandis que le champion d’Europe, le Real Madrid, devra dépasser son rival local, l’Atletico Madrid, s’il veut éviter de terminer troisième du championnat.

La course au titre la plus imprévisible se déroule en Bundesliga où les deux meilleurs clubs allemands, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, ont échangé leurs places au sommet alors que la saison tire à sa fin. Mais sans doute le point culminant le plus dramatique d’une saison pour n’importe quelle équipe, n’importe où est dans le championnat, où quatre clubs du deuxième niveau anglais doivent d’abord remporter une demi-finale des séries éliminatoires avant de concourir pour le prix de la promotion en Premier League lors de la finale à Wembley.

Voici un guide rapide et pratique des affrontements critiques à surveiller à travers le continent au cours des prochains jours et précisément des enjeux pour les différents clubs impliqués.

vendredi 12 mai

Bundesliga

14 h 30 HE : FC Cologne contre Hertha Berlin (diffusé en direct sur ESPN+ aux États-Unis)

En bas du tableau des 18 équipes avec une victoire en neuf matchs, Hertha Berlin aura sa place dans les trois derniers mathématiquement scellée s’il perd contre Cologne et Schalke 04, menacé de relégation, parvient à battre samedi le leader Bayern Munich. Cependant, Hertha peut toujours échapper à la baisse redoutée s’il termine 16e et se qualifie ainsi pour les éliminatoires de promotion / relégation de la Bundesliga, ce qui les opposerait à l’équipe qui termine troisième de la division inférieure (2.Bundesliga) pour avoir la chance de conserver leur place. dans l’élite allemande.

samedi 13 mai

première ligue

7 h 30 HE: Leeds United contre Newcastle United

Il y a encore beaucoup à jouer dans la Premier League à 20 équipes et bien qu’il y ait une lumière du jour claire entre les deux chasseurs de titres et Newcastle, troisième, l’équipe d’Eddie Howe doit accumuler autant de points au tableau que possible à partir de leurs quatre matchs restants. pour assurer la qualification en Ligue des champions.

Newcastle est troisième (avec 65 points) et n’affrontera aucune autre équipe dans le top six d’ici la fin de la saison. Cependant, avec Manchester United (63 points) et Liverpool (62 points) à leurs trousses, Newcastle regardera nerveusement par-dessus leur épaule.

10 h HE: Manchester United contre Wolverhampton Wanderers

Si Newcastle est tenu à un match nul contre Leeds, qui lutte contre la relégation, Manchester United pourrait se rapprocher d’eux aux points avec une victoire sur les Wolves du milieu de table (bien qu’avec une différence de buts largement inférieure). En effet, si l’équipe de Howe conspire d’une manière ou d’une autre pour perdre contre une équipe qui se bat désespérément pour sortir de la zone de relégation, alors United pourrait les faire passer à la troisième place lorsque le coup de sifflet final retentira à Old Trafford.

10 h HE: Southampton contre Fulham

Southampton est enraciné au bas du tableau depuis novembre, à l’exception d’un bref et beau passage en 19e pendant une semaine en mars. Ils deviendront le premier club à être relégués de la Premier League cette saison s’ils ne battent pas Fulham à St Mary’s.

Mais même la victoire sur les Cottagers pourrait ne pas suffire à sauver les Saints, qui pourraient encore être relégués à la baisse dans le cas improbable où Everton et Nottingham Forest gagneraient respectivement leurs matchs contre Man City et Chelsea.

Bundesliga

9 h 30 HE: Bayern Munich contre Schalke 04 (diffusez EN DIRECT sur ESPN + aux États-Unis)

12 h 30 HE: Borussia Dortmund contre Borussia Mönchengladbach (diffusé EN DIRECT sur ESPN + aux États-Unis)

La Bundesliga est au milieu de sa course au titre la plus proche depuis des années, avec un seul point séparant le Bayern Munich et le Borussia Dortmund au sommet avec trois matches à jouer.

La forme bégayante du Bayern les a conduits à prendre du retard sur Dortmund, mais des victoires consécutives sur le Hertha Berlin et le Werder Brême les ont ramenés en tête du classement d’un point. Cependant, avec une défaite lors de leurs 16 dernières sorties en championnat, Dortmund est toujours bien à la recherche d’un premier titre depuis que Jurgen Klopp les a menés à des championnats consécutifs en 2010-11 et 2011-12.

Le Bayern a une différence de buts nettement supérieure (+49 à Dortmund +33), mais un résultat positif pour Schalke donnerait à Dortmund la chance de reprendre la tête tout en ayant de grandes implications en bas du tableau.

La Ligue

15 h HE: Real Madrid contre Getafe (diffusez EN DIRECT sur ESPN + aux États-Unis)

En termes simples, si le Real Madrid et l’Atletico Madrid ne gagnent pas tous les deux ce week-end (contre Getafe et Elche, respectivement), alors Barcelone sera couronné champion de la Liga avant le coup d’envoi contre l’Espanyol dimanche.

EFL Championship Playoff (demi-finale, match aller)

12 h 30 HE: Sunderland contre Luton Town (diffusez EN DIRECT sur ESPN + aux États-Unis)

Burnley et Sheffield United ont déjà scellé leur promotion en Premier League en terminant respectivement champions et deuxièmes de la saison régulière, qui s’est officiellement terminée le week-end dernier.

L’attention se tourne maintenant vers cette précieuse troisième et dernière place de promotion, qui sera disputée par les clubs qui ont terminé troisième à sixième du tableau – Luton Town, Middlesbrough, Coventry City et Sunderland – via les éliminatoires du championnat.

Les demi-finales aller-retour à deux jambes commencent samedi pour déterminer quelles deux équipes se rencontreront à Wembley le 27 mai (diffusez en direct sur ESPN + aux États-Unis). La finale des séries éliminatoires est un match énorme souvent surnommé « le match le plus riche du football » en raison de la vaste manne financière que la promotion de la Premier League apporte avec elle.

dimanche 14 mai

première ligue

9 h HE: Everton contre Manchester City

11 h 30 HE : Arsenal contre Brighton et Hove Albion

Il est encore trop tôt pour appeler définitivement la course au titre de Premier League, bien que Manchester City entre dans le week-end avec un point d’avance sur son rival Arsenal avec un match en moins. Cependant, City est sur une forme impérieuse après avoir remporté chacun de ses 10 derniers matchs de championnat par un score global impressionnant de 29-8.

Si City battait Everton pour remporter une 11e victoire consécutive et qu’Arsenal se décollait et perdait contre Brighton, une victoire de l’équipe de Pep Guardiola contre Chelsea le week-end prochain les verra couronnés champions pour la cinquième fois en six saisons.

La Ligue

10 h 15 HE: Elche contre Atletico Madrid (diffusion EN DIRECT sur ESPN + aux États-Unis)

15 h HE: Espanyol contre Barcelone (LIVE sur ESPN, diffusion sur ESPN + aux États-Unis)

Barcelone conclura officiellement son premier titre en Liga depuis 2018-19 s’il parvient à vaincre son voisin l’Espanyol dans le derby. Cependant, ils pourraient ne pas en avoir besoin si le Real Madrid et l’Atletico Madrid perdent avant le coup d’envoi de ce derby de la ville au stade RCDE.

EFL Championship Playoff (demi-finale, match aller)

7 h HE: Coventry City contre Middlesbrough (diffusion EN DIRECT sur ESPN + aux États-Unis)

La deuxième demi-finale des séries éliminatoires du championnat réunit Coventry et Middlesbrough alors qu’ils commencent chacun leur quête pour gagner un retour attendu depuis longtemps dans l’élite du football anglais.

Boro a joué pour la dernière fois au football en Premier League en 2016-17, mais a été relégué après seulement une saison de retour au sommet. Mais vous devez remonter jusqu’à la saison 2000-01 pour la dernière fois que Coventry City était en Premier League. Les Sky Blues étaient l’un des membres fondateurs de la ligue en 1992, mais ils étaient des combattants de relégation presque constants et ont finalement chuté lorsqu’ils ont terminé 19e avec seulement huit victoires et 36 buts à leur actif.

lundi 15 mai

première ligue

15 h HE: Leicester City contre Liverpool

Il n’y a pas si longtemps, Liverpool était embourbé dans la table médiane juste à côté de Chelsea. Mais alors que la saison des Blues stagnait, les Reds ont fait une remontée tardive dans la ligue. Leur quête revitalisée pour prétendre à la qualification de la Ligue des champions en terminant dans le top quatre se poursuit lundi lorsqu’ils voyageront pour affronter Leicester, qui tente d’éviter de devenir seulement le deuxième ancien champion de Premier League à être relégué par la suite – après la chute de Blackburn Rovers en 1998. -99, quatre ans après avoir remporté le titre.