Premier League: James Ward-Prowse joue le rôle de West Ham Sink Chelsea, Aston Villa a battu Everton

James Ward-Prowse a aidé West Ham à enregistrer une victoire 3-1 lors de ses débuts avec le club londonien. (Twitter)

Nayef Aguerd, Michail Antonio et Lucas Paqueta ont marqué lors de la victoire 3-1 du Hammer sur son rival londonien Chelsea alors que Ward-Prowse a enregistré deux passes décisives dans le match, tandis que Carney Chukwuemeka a inscrit le seul but des Blues. Plus tôt, John McGinn, Douglas Luiz, Leon Bailey et Jhon Duran ont tous marqué lors de la victoire 4-0 d’Everton.