Premier League indienne: Shubman Gill propulse les Titans du Gujarat à la finale de l’IPL avec une victoire sur les Indiens de Mumbai | Nouvelles du cricket

Les Titans du Gujarat ont écrasé les Indiens de Mumbai pour organiser une finale de la Premier League indienne contre les Super Kings de Chennai.

La finale aura lieu dimanche – en direct sur Sky – lorsque le Gujarat tentera de conserver le titre dans sa forteresse du stade Narendra Modi, tandis que Chennai tentera d’égaler le record de cinq titres de Mumbai.

Shubman Gill a brisé un troisième siècle IPL magistral et le quilleur rapide Mohit Sharma a pris 5-10 pour Gujarat pour gagner par 62 points avec 10 balles à revendre.

Le Gujarat a fait 233-3 après que l’ouvreur Gill ait frappé 10 six et sept quatre dans un époustouflant 129 sur 60 balles. Mumbai était tous absents pour 171 après que Mohit Sharma a pris quatre guichets en neuf balles et a terminé le match avec son cinquième.

Gill a captivé plus de 75 000 spectateurs avec des entraînements puissants, des coups de balayage, des coups de traction et des films. Il était à 30 ans lorsque Tim David a raté une occasion difficile d’attraper à mi-parcours, Cameron Green a raté plus tard une autre chance lorsqu’il n’a pas pu conserver une prise de retour difficile.

Gill a terminé son demi-siècle avec 32 balles. Il a frappé trois six dans un quilleur trop rapide Akash Madhwal, qui est revenu 5-5 lors de son dernier match pour éliminer les Super Giants de Lucknow, mais a terminé avec 1-56 ici.

« Le plus [in which] J’ai frappé trois six, c’est là que j’ai senti que c’était ma journée », a déclaré Gill. « Je voulais maximiser le score. La croyance est plus importante. [It] aide lorsque vous sortez d’une bonne saison internationale. C’est ma meilleure manche à ce jour dans l’IPL. »

Le cent a été atteint sur 49 balles alors que Gill a dominé un deuxième guichet de 138 points avec Sai Sudharsan (43). Gill a porté son total de points à un 851 en tête de l’IPL avant de percer au milieu du guichet profond de David au 17e.

Image:

Gill était le héros du Gujarat





La poursuite de Mumbai a été rapidement entravée lorsque Mohammed Shami (2-41) a renvoyé le joueur d’impact Nehal Wadhera et le capitaine Rohit Sharma lors de ses deux premiers overs.

Green a frappé trois six et cinq limites dans son 43 et a gardé Mumbai en tête au rythme de course à mi-parcours. Mais après que Suryakumar Yadav ait été battu par Sharma pour 61 sur 38 balles, l’effondrement de Mumbai a été rapide, avec leurs sept derniers guichets pour 47 points.

« Nous avons perdu notre chemin », a déclaré Sharma. « Nous devons créditer Shubman [and] J’espère qu’il continuera sous cette forme. »