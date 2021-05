Premier League indienne: la compétition 2021 suspendue en raison d’une épidémie de coronavirus dans le pays | Nouvelles de cricket

La saison régulière IPL devait se terminer le 23 mai

La Premier League indienne 2021 a été suspendue indéfiniment au milieu des inquiétudes concernant les niveaux de coronavirus dans le pays.

Le nombre de nouvelles infections à coronavirus en Inde a dépassé les 20 millions mardi avec 357229 nouveaux cas signalés au cours de la dernière période de 24 heures, ce qui exerce une pression supplémentaire sur un système de santé déjà débordé.

La saison régulière devait se terminer le 23 mai avec des éliminatoires et des éliminatoires à suivre avant la finale le 30 mai.

MISE À JOUR: Le Conseil d’administration de la Premier League indienne (IPL GC) et le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) lors d’une réunion d’urgence ont décidé à l’unanimité de reporter la saison IPL 2021 avec effet immédiat. Détails – https://t.co/OgYXPj9FQy pic.twitter.com/lYmjBId8gL – IndianPremierLeague (@IPL) 4 mai 2021

« Le Conseil d’administration de la Premier League indienne (IPL GC) et le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI), lors d’une réunion d’urgence, ont décidé à l’unanimité de reporter la saison IPL 2021, avec effet immédiat », indique un communiqué de l’IPL.

«La BCCI ne veut pas faire de compromis sur la sécurité des joueurs, du personnel de soutien et des autres participants impliqués dans l’organisation de l’IPL. Cette décision a été prise en gardant à l’esprit la sécurité, la santé et le bien-être de toutes les parties prenantes.

« Ce sont des temps difficiles, en particulier en Inde et bien que nous ayons essayé d’apporter un peu de positivité et de joie, il est impératif que le tournoi soit maintenant suspendu et que tout le monde retourne dans sa famille et ses proches en ces temps difficiles. »

Les Indiens de Mumbai devaient affronter les Sunrisers Hyderabad mardi, dans ce qui aurait été le 31e match sur 60 prévus, mais Sunrisers est devenu la troisième franchise à renvoyer un cas positif de Covid-19 parmi leur personnel quelques heures avant le début prévu. .

3:18 L’ancien batteur anglais Rob Key a déclaré que l’arrêt du calendrier de la Premier League indienne était inévitable compte tenu de la situation concernant le coronavirus dans le pays. L’ancien batteur anglais Rob Key a déclaré que l’arrêt du calendrier de la Premier League indienne était inévitable compte tenu de la situation concernant le coronavirus dans le pays.

Deux joueurs des Kolkata Knight Riders et deux de l’équipe des coulisses des Chennai Super Kings ont également été testés positifs au cours du week-end, ce qui a entraîné une mise en quarantaine forcée et des matches reportés.

Trois joueurs de cricket australiens – Adam Zampa, Kane Richardson et Andrew Tye – avaient déjà écourté leur saison IPL pour rentrer chez eux, tandis que le spinner indien Ravichandran Ashwin avait pris une pause pour passer du temps avec sa famille.

Un contingent de 11 joueurs anglais – y compris le capitaine Eoin Morgan – a joué dans le tournoi, la BCE ayant déclaré plus tôt mardi qu’elle laissait les décisions sur la participation continue à chaque individu.

L’Anglais Jos Buttler était dans une forme impressionnante pour les Royals du Rajasthan

Les goûts de Jos Buttler, Jonny Bairstow, Moeen Ali, Sam Curran et Chris Woakes, qui sont membres de l’équipe d’essai d’Angleterre, avaient été confrontés à la possibilité de rater la série de cinq jours de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande début juin, mais l’IPL le report pourrait les voir devenir disponibles.

La déclaration de l’IPL a poursuivi: «La BCCI fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le passage sécurisé et sûr de tous les participants à l’IPL 2021.

« La BCCI tient à remercier tous les travailleurs de la santé, les associations étatiques, les acteurs, le personnel de soutien, les franchisés, les sponsors, les partenaires et tous les prestataires de services qui ont fait de leur mieux pour organiser IPL 2021 même en ces temps extrêmement difficiles. »

Jason Roy, Dawid Malan, Sam Billings, Chris Jordan et Tom Curran sont les autres joueurs anglais du tournoi.