Premier League : Haaland et Son Net font des triplés alors que City et les Spurs gagnent mais Chelsea perd

Erling Haaland a marqué un triplé alors que Manchester City a maintenu son départ parfait en Premier League avec une défaite 5-1 contre Fulham samedi, alors que Son Heung-min a également marqué trois fois lors de la victoire 5-2 de Tottenham Hotspur à Burnley.

Mais l’énorme investissement de Chelsea sur le marché des transferts n’a pas encore porté ses fruits puisque les Blues ont été battus 1-0 à domicile par Nottingham Forest.

Conformément aux premières semaines de la saison, City a été assez bon pour les trois points sans jamais atteindre la vitesse supérieure.

Les champions d’Angleterre étaient privés de leur manager Pep Guardiola alors qu’il se remet d’une opération au dos dans sa Catalogne natale.

L’équipe locale n’avait pas réussi de tir cadré jusqu’à ce que Julian Alvarez revienne sur le centre de Haaland pour ouvrir le score à la 31e minute.

Fulham, qui manquait le milieu de terrain influent Joao Palhinha après l’échec de son transfert au Bayern Munich vendredi, a immédiatement répondu lorsque Tim Ream a tapé sur un corner.

City avait besoin de son propre coup de pied arrêté pour reprendre l’avantage dans des circonstances controversées.

La tête de Nathan Ake a été autorisée malgré que Manuel Akanji, qui était en position de hors-jeu, ait sauté par-dessus le ballon.

Haaland a ensuite explosé après la pause. Il est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 40 buts en Premier League, en seulement 39 apparitions, avec une finition cool du ballon de Phil Foden.

Le Norvégien a ensuite mis son penalty manqué à Sheffield United le week-end dernier derrière lui pour rentrer chez lui sur place.

Et il a inscrit six buts en cinq matchs cette saison en complétant son triplé dans les arrêts de jeu.

Son fils brille pour les Spurs

Les Spurs se situent à seulement deux points de City alors que leur départ étincelant sous Ange Postecoglou se poursuit.

Burnley avait pris les devants après seulement quatre minutes à Turf Moor grâce à Lyle Foster.

Mais Son, qui a été nommé à un rôle plus central par Postecoglou à la place de Richarlison, a rapidement prouvé que son manager avait réussi un autre coup de maître.

Le capitaine de Tottenham a égalisé avant qu’une frappe tonitruante de Cristian Romero ne donne l’avantage aux visiteurs dans le temps additionnel de la première mi-temps.

La finition enroulée de James Maddison depuis le bord de la surface a porté le score à 3-1 avant que Son ne prenne le devant de la scène pour marquer deux fois en trois minutes pour compléter son triplé.

Un milliard de livres sterling, Chelsea toujours édenté

Les dépenses de Chelsea le jour de la date limite ont porté le total des dépenses consacrées aux nouveaux joueurs en un peu plus d’un an dans le cadre d’un consortium dirigé par Todd Boehly à plus d’un milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars).

Le transfert de Moises Caicedo de Brighton, qui pourrait s’élever à 115 millions de livres sterling, a battu le record de transfert britannique le mois dernier.

Mais l’international équatorien s’est montré fautif sur le seul but inscrit à Stamford Bridge qui a laissé les hommes de Mauricio Pochettino dans l’embarras.

Anthony Elanga est rentré chez lui trois minutes après le début de la seconde période après que Caicedo ait donné le ballon dans sa propre moitié de terrain.

La nouvelle recrue Cole Palmer a été recrutée pour tenter de renverser la situation, mais le manque de buteur naturel de Chelsea, malgré ses énormes dépenses, a de nouveau été révélé.

Pochettino n’a remporté qu’un seul de ses quatre premiers matchs à la tête de Chelsea, laissant déjà huit points de retard sur City.

Bournemouth s’est vu refuser sa première victoire sous Andoni Iraola alors que Bryan Mbuemo a arraché un match nul 2-2 pour Brentford.

Sheffield United et Everton ont obtenu leur premier point de la saison après un match nul 2-2 lors du coup d’envoi à midi.

La première frappe de Cameron Archer et un but contre son camp de Jordan Pickford ont donné l’avantage aux Blades après le premier match d’Abdoulaye Doucoure pour Everton.

Arnaut Danjuma a égalisé au début de la seconde période, mais Everton a eu besoin de quelques exploits de Pickford dans les arrêts de jeu pour éviter de glisser vers une quatrième défaite consécutive.

