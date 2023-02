Premier League féminine: Sophie Ecclestone et Danni Wyatt obtiennent le prix de réserve le plus élevé aux enchères | Nouvelles du cricket

Sophie Ecclestone, Danni Wyatt et Nat et Katherine Sciver-Brunt participeront à la première vente aux enchères de la Women’s Premier League (WPL) au prix de réserve le plus élevé.

Les internationaux anglais font partie des 24 joueurs répertoriés dans la tranche supérieure de 50 000 £.

Le duo australien Meg Lanning et Ellyse Perry, le capitaine indien Harmanpreet Kaur et l’ancienne joueuse polyvalente des Antilles Deandra Dottin font également partie de ce groupe.

La capitaine anglaise Heather Knight a un prix de base de 40 000 £, avec Amy Jones et Charlie Dean.

La capitaine des moins de 19 ans Grace Scrivens est la seule participante anglaise non plafonnée après avoir impressionné lors de la récente Coupe du monde T20 et a un prix de base de 10 000 £.

Tammy Beaumont, Alice Capsey, Sophia Dunkley, Kate Cross et Alex Hartley font partie de ceux répertoriés dans la tranche de 30 000 £.

La vente aux enchères WPL a lieu lundi, avec cinq franchises choisissant leurs équipes parmi 409 joueurs de cricket, dont 27 d’Angleterre.

L’Indian Cricket Board (BCCI) a reçu 1 525 candidatures pour le tournoi – l’équivalent de la Premier League indienne masculine – avec 246 Indiens et 163 joueurs étrangers figurant sur la liste restreinte.

Sur les cinq franchises, 90 emplacements sont disponibles, avec 30 places réservées aux joueurs étrangers – six par franchise.

Chaque équipe disposera d’environ 1,2 million de livres sterling à dépenser pour former ses équipes de 15 à 18 joueurs, les joueurs les plus recherchés pouvant potentiellement gagner des offres à six chiffres.

Les cinq franchises ont été vendues pour 465 millions de livres sterling, les propriétaires de trois équipes IPL masculines existantes – Royal Challengers Bangalore, Mumbai Indians et Delhi Capitals – obtenant les droits.

Les deux autres franchises ont été attribuées à Adani Group et Capri Global. Ces équipes seront basées respectivement à Ahmedabad et Lucknow lorsque le tournoi commencera en mars.