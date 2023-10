La frappeuse anglaise Sophia Dunkley a été libérée par l’équipe féminine de Premier League des Gujarat Giants, mais six autres joueuses anglaises, dont Nat Sciver-Brunt, ont été retenues par les équipes pour la saison 2024.

Dunkley fait partie des 11 joueurs relâchés par les Giants après avoir terminé dernier du tableau des cinq équipes lors de l’édition inaugurale du tournoi en 2023.

La joueuse de 25 ans a marqué 121 points en six manches pour les Giants avec un meilleur de 65 alors que son équipe en a perdu six et n’a remporté que deux de ses huit matchs.

Découvrez l’incroyable triplé d’Issy Wong contre UP Warriorz alors que les Indiens de Mumbai ont assuré leur place pour la finale de la Premier League féminine 2023.



Les coéquipiers anglais de Dunkley, Sciver-Brunt et Issy Wong, ont été retenus par les champions en titre Mumbai Inde.

Sciver-Brunt a été le deuxième meilleur buteur en 2023, réussissant 332 en 10 coups, dont 60 invaincus en finale alors que Mumbai battait les Capitals de Delhi par sept guichets.

Le quilleur rapide Wong a remporté un triplé pour les Indiens lors de la victoire contre UP Warriorz lors de l’éliminateur et a remporté un total de 15 guichets dans le tournoi.

Ailleurs, les Capitals ont conservé la polyvalente Alice Capsey, tandis que UP Warriorz a conservé la fileuse du bras gauche Sophie Ecclestone – la co-preneuse de guichet la saison dernière avec 16 scalps – et la sertisseuse Lauren Bell.

La skipper anglaise Heather Knight représentera à nouveau les Royal Challengers Bangalore.

La Premier League féminine est l’équivalent féminin de la Premier League indienne, le tournoi masculin étant organisé depuis 2008.